「うわぁ、海の宝石箱や〜！」「お肉と野菜とタレの騎馬戦や〜」など、独特のセンスに満ちたフレーズを繰り出すグルメリポートでお馴染みの彦摩呂（59）。

今年で芸歴37年目を迎えた彼に、名家の生まれという出自、両親の離婚による生活の激変、テレビに夢中だった少年時代などについて、話を聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）

ただいまダイエット進行中、26キロ減に成功

――2024年9月にYouTube（彦飯-HIKOMESHI- 彦摩呂公式YouTubeチャンネル）でダイエット開始を宣言していましたが、減量は進んでいますか。

彦摩呂 9月に測定したばかりなんですけど、おかげさまで107キロ。近々のマックス体重が133キロだったので、26キロ減量です。26キロって数字だけ見るとすごいけど、スタート時の体重がすごく重いから。26キロ痩せても、100キロ切ってないですし。

――皮がたるんだりは？

彦摩呂 たるむので、運動もして筋肉も落とさないようにダイエットしていました。だけど、たるんでもいいかとも思っていて、べつに気にしないです。もう50歳を過ぎてるし、昔のような体に戻るのは絶対に無理なんで、とにかく健康的な体型を目指しています。

でも最近、BSとかネット配信で昔のドラマとかをやっていて、最後のクレジットに「彦摩呂」って出るじゃないですか。そうなると、見ていた人が「彦摩呂、どこ？」「彦摩呂、出てた？」って驚いて、探しまくるらしいですね（笑）。

――「彦摩呂をさがせ！」になっていると。SNSでは「昔の彦摩呂がイケメンすぎる」的な扱いで取り上げられることがありますよね。

彦摩呂 うれしいですよ。



彦摩呂さん

父は東大阪の名家出身、先祖は大丸の創業者

――グルメリポーターとしても活躍する以前などについても聞きたいのですが、出身は東大阪市なんですね。

彦摩呂 東大阪の瓢箪山っていうところで生まれて。奈良寄りなんですけど、東大阪市のなかでも結構いいところでお屋敷町なんです。

――なんでも、名家の生まれだとか。

彦摩呂 お父さん側がすごい名家で、お母さん側はすごい庶民です。父方の祖母もすごい家の人だったらしくて、船場の繊維問屋の長女だったんですよ。女中さん付き、馬車3台で、嫁入りしてきたそうです。

お母さん側の祖父は徳島から出てきた人で、馬蹄の職人をやってから畳屋を始めて。なので、お母さんは畳屋の長女でほんとに庶民。

――では、東大阪の家はすごかった。

彦摩呂 お父さんの家は、石垣を積み上げたような屋敷でした。何代かさかのぼると大丸の創業者らしいです。うちのいとこがそう言っていたけど。こっちとしては「え〜、そんなの会ったことも見たこともないわ。大丸でメッチャ買い物するけど、割引利かへんの？」って感じで。

両親の離婚でお屋敷から長屋へ

――石垣を積み上げたような屋敷には、何歳ぐらいまで。

彦摩呂 5歳ぐらいで両親が離婚して、母親と1個上のお兄ちゃんと大東市に移り住みました。幼稚園まで瓢箪山、小学校1年生から大東市。お屋敷から長屋へ。僕、そのときのことはメッチャ覚えてるんですよ。

――お屋敷での生活は記憶にありますか。

彦摩呂 家にお客さんが来ると、二間広げて長テーブル出して宴会したり。ペルシャ絨毯が敷いてあって、僕はその上でなにも気にせずミニカーでゴシゴシ遊んでいました。

――お父さんは、どんな仕事を。

彦摩呂 おじいちゃんは市会議員だったけど、お父さんはエンジニアの会社をやっていました。親戚はみんなお医者さんですね。

――両親はお見合い結婚？

彦摩呂 母と父が恋愛して、ドライブしている時に交通事故に遭うんです。母親が顔面に16針を縫う大ケガを負って。父が「ケガさせた責任を取って嫁にもらう」と母の父に言ったら「うちの娘を置いて帰ってくれ」「同情でもらってもらわんで結構や」と。

そやけども、お互い惚れ合っているから、結婚して。いまはコンプライアンスでこんな言い方できへんけれども、母親の両親は「物持ち（資産家）の家の人間と結婚しても、あんたが苦労するだけだから」と反対したみたいですよ。

お坊ちゃんからド庶民の下町の子どもに

――お屋敷から長屋での変化は、幼いなりにどう受け止めました。

彦摩呂 長屋にお母さんとお兄ちゃんと一緒に住むっていうので、下見に行ったのを覚えてるんですよ。

「なに、ここ？ わぁ〜」って。「お父さんが帰ってけえへんから、帰ってきたらこのマットでどついたんねん！」とかいうて、子供心に離婚間もない暗い空気を明るくしようと思っていましたね。

当時のアルバムを見ると、ガラッと雰囲気が変わるし。それまでは石垣の上で、おばあちゃま、おじいちゃまと一緒に上品な格好して立ってる写真ばっかり。出かける時もジャケットに半ズボン、革靴。

小学生以降のアルバムをペロッとめくると、ヨレヨレのTシャツに半ズボン、ズック靴。アイスキャンディーを持って、近所の子たちと「イェーイ」ってやってる。お坊ちゃんから、一気にド庶民の下町の子どもに変わってました。

母はチャキチャキの大阪のおばちゃん、家のなかは明るかった

――ひもじい、さびしいと感じたことは。

彦摩呂 これがまったくで。母がものすごく明るくて、チャキチャキの大阪のおばちゃんで、とにかく近所づきあいもいいし、元気なオカンなんですよ。

近所には同じ年ぐらいの子どもがいっぱいいたから、誰々ちゃんのところに上がり込んだり、そこでご飯に呼ばれたりとか。で、ごちそうになったら、うちのお母さんがオムライス作って「こっちも食べに来てもらいや」「おいで、おいで。食べえ」って。

そういう義理人情を大事にしていたオカンで、家のなかには暗い雰囲気がぜんぜんなかったです。

――お母さんは、お父さんやお父さんの家に対して恨み言は。

彦摩呂 恨みつらみは聞かされなかったけども、「あんた、こんなかわいい子を置いていくぐらいやからよっぽどやで」とかは言われたことがあります。

小学校も5年とか6年生とかになると「なんで僕んちは、お父さんがおらへんの？」って本当のことを聞きたがるんでしょうね。そうすると、「家に帰ってけえへんようになったんや」「外に女の人を見つけたんやと思う」とか言うてたけど。

ちょっと前に、父親に会えたんですよ。48歳のときに。会うか会わないか悩んで、母親に話したら「会うたらええやん。あんた、自分の親や」いうて。それで会いに行ったら、元気にしてて。

――それまではお父さんに会いたくなかった。

彦摩呂 お母さんが明るかったといっても、苦労してたのはわかってたし。

恨みつらみの話と被るけど、「普通、親やったら『6歳になったな。ランドセルがいるな』って送ってくれたり、鉛筆の1ケースでも家に送ってくれる気持ちがあるもんだけど、なんもないっていうことは、向こうもたいした生活してないってことやと思う」とか言うてたんで。

でも、「あそこの家はお父さんがおれへんから、買うてもらえへんのや」と僕がほかの子たちなんかに思われるのがイヤみたいで、流行りのおもちゃをねだったら「買うたるで。その代わり、成績頑張りや」とか、そう言っては買ってくれてました。

だけど、大変だったと思います。

昼も夜も働いて何不自由なく育ててくれたオカン

――経済的なこと以外で、お父さんがいなくて困ったことは。

彦摩呂 学校で「来週の図画工作で、お父さんの顔を描きますよ。今日、家に帰ったらお父さんの顔をよ〜く見ておいてくださいよ」って言われて。家に帰って、お母さんに「お父さんの顔を描くねんって、図工の時間。うち、お父さんおらへんのに、どないしよう」言うたら、「私の顔描いたらええねん」って。

「いやいや、あなたはオカンやん」「ええやん。私の顔描いたらええねん。最後にヒゲ描け」言うて。そういう大阪のオカンやから。

――お母さん、心強いですね。

彦摩呂 おかげで、僕もまわりから「なんでお父さんおらんの？」って訊かれても「おらへんねん。オカンひとりやねん」って。「離婚、離婚。離婚やねんって」って言うようになりました。運動会の騎馬戦や親子リレーの時は「うちはお父さんがいないからな〜」って、ちょっと思うこともありましたけど、基本的にはお母さんが何不自由なく育ててくれましたね。

――お母さんは、昼も夜も働いて？

彦摩呂 昼は三洋電機に勤めて、夜は近くの食堂の洗い場にパートタイムで行ってました。家でも内職をして、ピップエレキバンの磁石を貼ったりしてましたね。

――お母さんひとりで、息子ふたりですもんね。

彦摩呂 いま考えると、相当がんばってくれていたと思いますね。僕も兄も、高校は私立に行かせてもらいましたし。兄貴はサッカーで北陽高校に行って国体を目指して。修学旅行なんかも、あの当時で沖縄とかだったから。

で、僕も私立でしょ。中学までは公立だったけど、お母さんは「高校は私立に行き」って。「えー。オカン大変やからええわ。公立でいいわ」と言ったら、「いや、兄貴も私立に行ってるんやから、あんたも私立に行き」って。

小学校の途中で活発な子供にキャラ変

――小学校のころって、どんな子供でした？

彦摩呂 引っ込み思案でした。小学校2年生まで泣きべそでした。グラウンドで遊んでて、同級生にいじめられたんかな。泣いてたら、兄貴がバーッと飛んできて、「どないしてん。おい、誰や、泣かしたん！」とかいうてくれたりして。でも、3年生ぐらいから急に豹変して。

――どんなきっかけが。

彦摩呂 やっぱり次男特有の、兄を見て要領を覚えるというか。学校の友達と仲良くなってくると、クラスの中心のグループに入っていって、お楽しみ会とかで劇をやったり、いろんな企画を作って。小学校3年生か4年生あたりで、すごく活発な子になりましたね。

母のすすめでタレントスクールへ

――中学も陽キャ路線で。

彦摩呂 陽キャ路線を続行。あと、テレビが大好きで。吉本新喜劇も松竹新喜劇も見てましたし、歌番組も片っ端から見てて、「うわ〜、テレビの中に入りたい」って思っていました。

伊東四朗さんと小松政夫さん、キャンディーズの『みごろ！たべごろ！笑いごろ！！』（テレビ朝日・1976〜1978年）とかにハマっていましたね。

アイドルも夢中になりました。山本リンダさん、ピンク・レディー、キャンディーズ。それから（山口）百恵ちゃんが大好きで。

――中学生で芸能界に進みたいなと。

彦摩呂 漠然と。いろんなジャンルがあることなんてぜんぜんわからないし、「どうやったらテレビに出られるんやろう？」っていう、そんな状態でした。

でも、中1で初めて大阪の養成所に行ったんです。プロタレントスクールっていうのがあって、そこのオーディションを受けたら受かって。

それで、毎週日曜日に大東市から難波まで行っては、モダンバレエと発声練習、基礎演技のレッスンを受けてたんです。そうやっている最中にオーディションに受かって、中3で学生服のコマーシャルに出たんですよね。

――養成所には自分で応募を。

彦摩呂 いや、オカンが「あんた、タレントになりたい、なりたい言うてるけど、こんなん応募あるやん。応募したらどうやねん」って新聞の切り抜きを渡してきて。

未成年やからって、毎週オカンがレッスンに付いてきてくれてました。

高校時代は男前のモテ男

――コマーシャルにはけっこう出ましたか。

彦摩呂 売れっ子ではなかったですけど、とりあえず当時はメッチャかわいかったですよ。

高校に入ってからはアルバイトできるので、ファミレスでアルバイトしていたんですけど、ホール係を頼まれたんです。大抵、男子は厨房の料理補佐か洗い場に回されるものなんです。だけど、「君はお料理運んでください」って。なぜなら、男前やから（笑）。

――高校ではモテすぎて、文化祭には他校の女生徒が300人くらい押し寄せたり、卒業式にも他校の女生徒たちが見送りにきたという伝説があると。

彦摩呂 それ、僕のYouTubeに出てくれた同級生が「お前のことを見るために女の子いっぱい正門に来とったやないか」とか、オーバーに言ってるだけで。僕はそのあたりは覚えていないけど、バレンタイン・デーにチョコもらったり、ラブレターもらったりはちょこちょこありましたね。

