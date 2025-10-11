お笑い芸人ほんこん（62）が11日、ABCテレビの生情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演。公明党の連立政権離脱のニュースに言及した。

自民党の高市早苗新総裁の誕生で日経平均株価が大きく値上がりし、一時、史上初となる4万8000円台を突破した。“高市氏推し”のほんこんは「市場が高市さんに期待しているのは分かりやすい」と話した。

自民党総裁に選出された高市氏が党両院議員総会で「うれしいというより、本当にこれからが大変だ。たくさんの政策をスピーディーに実行しなければいけない。働いて、働いて、働いて、働いて、働く」「全員に働いていただく。馬車馬のように働いていただく」とあいさつ。“馬車馬宣言”が波紋を呼んでいるが、ほんこんは「高市下げが激しいなと思う。自民党の議員の人に言っていることで、自分も身を粉にして働くということが、なんで、わからへんのかな」と擁護した。

公明党の連立離脱の要因について「高市さんやからやろ」と断言すると、MC東野幸治は「この後に（専門家の出演者に）聞きます」と進めると、ほんこんは「いや、だいたい答えは分かっているけど」と言い放つと、東野は「ほな、帰ってもらってええですよ」とツッコミを入れ笑わせた。