ディーアップの涙袋用ラメライナー「スパークリングピンク」で目元に輝きをプラス

数々のコスメアワードを受賞してきた「ディーアップ シルキーリキッドアイライナー」から、初の涙袋用ラメライナー『スパークリングピンク』が登場。ピンクベージュにゴールドラメを閉じ込めた“宝石ピンク”が、ぷっくりとした涙袋を演出します。2025年10月6日(月)より、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴで数量限定発売。価格は1,500円（税込1,650円）。上品で華やかな目元を叶えたい方にぴったり！

“宝石ピンク”でつくる上品なきらめき

新作『スパークリングピンク』は、肌になじむピンクベージュに、繊細なゴールドラメを贅沢に配合。ラメが光を集め、自然な血色感とツヤをプラスしてくれます。

ナチュラルメイクにも、華やかなメイクにもマッチする万能カラー。目元に明るさを与えながら、可憐で女性らしい印象を引き出してくれます。

Celvoke新作リップ登場♡ルージュ オー ミューテッドグロウ全10色

涙袋メイクがもっと簡単＆長時間キープ

ひと塗りで“うるツヤ涙袋”を叶える『スパークリングピンク』。シルキーリキッドアイライナーならではの高密着処方で、にじみにくく、美しい発色が長時間続きます。

涙袋だけでなく、目頭やまぶたのハイライトとしても使える万能アイテムです。デイリーにも特別な日にも、これ1本で目元の印象がぐっと華やかに。

涙袋から、毎日を輝かせて♡

ディーアップの『スパークリングピンク』（税込1,650円）は、涙袋に自然な立体感と上品な輝きを与えてくれる限定カラー。

使いやすい筆先と高発色ラメで、忙しい朝でもサッと理想の“うるツヤEYE”を完成させます。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを。

いつものメイクに少しのきらめきを添えて、目元から自信と輝きをまとってみませんか？✨