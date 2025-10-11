歌手G−DRAGONが、肉体美を披露した。韓国メディアのニュースエンは11日「G−DRAGONが脱いだ。果敢な上着脱衣→タトゥーのたっぷりの体をのぞくと『ぜい肉』のない鍛えられた自己管理」の見出しで報じた。

G−DRAGONは、自身のSNSサブアカウントに写真数枚を掲載した。その中でも目を引いたのが、上着を脱いだ写真だ。黒いズボンだけをはいて、引き出しで何かを取り出そうとする後ろ姿のカットだった。同メディアは「ぜい肉のない弾力のある体つき。体のいろんなところにあるタトゥーも、個性を一層引き立てる」と描写した。

G−DRAGONは、ソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場をはじめ、3度目のワールドツアーを盛況のうちに開催している。東京、ブラカン、大阪、マカオ、シドニー、メルボルン、台北、クアラルンプール、ジャカルタ、香港など、アジア太平洋地域を経てニューアークやラスベガス、ロサンゼルスなど米国の主要都市とフランスのパリ公演まで成功裏に終えた。

10月20〜21日は大阪、11月は台北とハノイ、12月はソウルでツアーを続ける。