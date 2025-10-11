¡Ö¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ç¥Ð¥º¡ÖNipponBoyz¡×¤¬½é¤Î£³¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£¥ë¡¼¥¯¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É³Ú¤·¤á¤¿¡×¥ê¥ç¥¦¥¿¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç±éµ»¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÆæ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬Í¶¤¤¤«¤±¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢TikTok¤ä£Ø¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNipponBoyz¡×¡£ÉØ¿Í¸øÏÀjp¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÈà¤é£³¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢°Ü½»¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¤ò³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£(µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é)¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬º£ÅÙ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþÌÂÃµÄåBoyz¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î£³¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ©Àï¡Ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§ÌîÊÕ¸Þ·î¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥ë¡¼¥¯
* * * * * * *
½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡Ö£³¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼ç±é¡×
¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
¡ÚNipponBoyz¡Û¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¿¥¤¤Ø¤Î´Ñ¸÷¤ËÆ³¤¯Ææ¤Î¥¤¥±¥á¥ó£³¿ÍÁÈ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ê¥ç¥¦¥¿¡¢¥Ò¥Ç¥¡¢¥ë¡¼¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¢»Ê²ñ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ÂÂÚ¤¬ÂçÊÑ¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö°û¤ßÊª¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Âç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¸µ¡¹¤¤¤¿¥¿¥¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦¤Ø¤È¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
£³¿Í¤¬º£²ó¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¿ä¤·³è¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMOVE ! TOKYO¡×¤Î¡ØÅìµþÌÂÃµÄåBoyz¡Ù¡£µÓËÜ¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÌ¾¼ê¡¢ÃÓÅÄ¥Æ¥Ä¥Ò¥í»á¡¢´ÆÆÄ¤ÏÄé¹¬É§»á¤Î²¼¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÀÆ£¸¶ÃÎÇ·»á¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¤Ç10·îÃæ½Ü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÅìµþÌÂÃµÄåBoyz¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥ë¡¼¥¯¡ÖËÍ¤¿¤Á£³¿Í¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢°ì½ï¤ËÃµÄå¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ°é¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿äÍýÎÏ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«¿®¤À¤±¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¸¤¯¤Æ¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×
¥Ò¥Ç¥¡ÖËÍ¤Ï¥«¥º¥Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Éã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¥¿¥¤¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³ÊÑ¤Ê¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±µéÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥º¥¤Ï¥¯¥ê¥¹¤Ë»÷¤Æ·ë¹½¼«¿®²È¤Ç¡¢¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£NipponBoyz¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¥Ç¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¾¯¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥«¥º¥Ìò¤ò±é¤¸¤¿NipponBoyz¤Î¥Ò¥Ç¥
¥ê¥ç¥¦¥¿¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥·¥ç¥¦¥¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥¿¥¤¸ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¤Î¾å¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¡£À³Ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¿äÍý¤¬¤¹¤¤Ê£³¿ÍÁÈ¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÏÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ1¿Í¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¬¼ÂºÝ¤ËËÍ¼«¿È¤Ë¤¹¤´¤¯¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ËÜÅö¤Ë»£¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿
¡½¡½¤¿¤Ã¤¿º£¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥ç¥¦¥¿¡Ö»£±ÆÁ°¤Ï¡¢ËÍ¤â¡¢¤Þ¤º¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ë»£¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¡Ø¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤ÎÆ°²è¤ÏËÍ¤¬ÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢£³¿Í¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯»£¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢Æó¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉü½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤â¸À¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏµÞ¤Ê»Å»ö¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ã£À®´¶¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥·¥ç¥¦¥¿Ìò¤ò±é¤¸¤¿NipponBoyz¤Î¥ê¥ç¥¦¥¿
¥ë¡¼¥¯¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤ÇÆùÂÎÅª¤Ë¤ÏÀµÄ¾Èè¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹ËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È»£¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥Ç¥¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¾®£¶¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê»£±Æ¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
å«¤ÈÀ®Ä¹¤È¡½¡½£³¿Í¤À¤«¤é½ÐÍè¤¿¤³¤È
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿3¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥¯¤µ¤ó¤È¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤È¥Ò¥Ç¥¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç²þ¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¤ß¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ò¥Ç¥¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡½¡½¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡£¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´Ä¶¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»£±Æ¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢ËÍ¤é¤â¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÉ÷Ì£¤Î¥â¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥ç¥¦¥¿¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¥Ò¥Ç¥¤¬¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î±éµ»¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¢¨Æó¿Í¤Î¸À¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÉ÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢NipponBoyz¤ÎSNS¡ÊInstagram¤äYoutube¡Ë¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹
¥ë¡¼¥¯¡Öº£²ó¤Î»£±Æ¤ÇÆó¿Í¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥Ã¥È¤Î¹ç´Ö¤ÇÆó¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿§¡¹ÏÃ¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îå«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡×¤ä¡¢¥Ò¥Ç¥¤È¥ë¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤«¤¹¶Ã°Û¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø½¬Ë¡¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÊÔ¡ÖNipponBoyz¿·¥É¥é¥Þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡×¤Ï¤³¤Á¤é