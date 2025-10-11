「タイに来たらいいと思う」と片言の日本語で謎のイケメンが誘いかけるショート動画がきっかけで、TikTokやＸでブレイクを果たしたNipponBoyz。 婦人公論jpでもこれまで、日本にルーツを持つ彼ら３人のうち、移住して、タイを活動拠点にしているリョウタさんにインタビューをしてきました(記事はこちら)。そんな彼らが今度は「日本から世界へ」を目標に、『東京迷探偵Boyz』という新ドラマに出演されると聞き、インタビューを行いました。前編では、初めての３人そろってのドラマ出演について、役柄と過酷な撮影の裏側をお送りしました。後編では、新たに発見したお互いの魅力、驚異の日本語学習法、そして新しいミドル丈というドラマ形態と今後のNipponBoyzについてさらに掘り下げていきます。（構成：野辺五月 インタビュー全２回の後編）

驚異の適応能力？ 学習法とお互いのキャラについて

【NipponBoyz】とは……

「タイに来たらいいと思う」とタイへの観光に導く謎のイケメン３人組。メンバーはリョウタ、ヒデキ、ルークで構成される。彼らは、それぞれモデルや俳優、司会などマルチに活躍するインフルエンサーであり、それぞれが日本にルーツを持つ。まるでデートに誘うかのように呼びかけておいて、「渋滞が大変」だったり「飲み物が甘かったり」というちょっと困った「タイあるある」をコミカルに伝えるショート動画はテンポの良さと不思議な魅力で、大バズリした。結果、今年は日本でのファンミーティングにも成功し、活躍の場を元々いたタイから、日本を含め、世界へと広げようとしている。

――改めて一緒に仕事して、お互いを「すごいな」と思ったところ、新しい発見があれば教えて下さい。

ヒデキ「最初に感じたのは、ルークの暗記能力です。日本語を習いはじめて間もないのに凄いなって思いました。リョウさん（リョウタ）は、普通に芸人のアレがでてるなと」

リョウタ「芸人のアレって……なんだ？（笑）」

ヒデキ「いや、褒めてんだよ、（芸人の）能力が出てるなって……。

このジャンル（コメディ）には、すごく向いてるなぁと思いました。僕自身の話なんですけど、コメディは普段の性格とはかなり遠いジャンルなので、実は殻を破るのが大変なんです。でも、この２人と一緒だと普通にやれたという実感がありました。将来的にはNipponBoyzから遠ざかったキャラクターで演技に入ってみて、どうやったらミラクルが出てくるのかっていうのも見てみたい。僕の演技に、どれだけ自分を入れないかを試してみたいとも思えました」

リョウタ「僕も本当にルークの適応能力の高さに驚きました。ドラマの中で、意味が分かっていない日本語がめちゃくちゃあったはずなのに、それもしっかり覚えて、長文も話せていたのがすごいなと思いました。ヒデキも、得意な言語ではない日本語で、台本に難しい漢字や読めない字がいっぱいあった中で、全部こなしていて凄いなって思いました」

ヒデキ「ルークのやり方は台本をまず、英語に直して、その文章を１つずつローマ字で書いてから……この部分は、どういうニュアンスで入ればいいか？をまとめて覚えていく形で驚きました。自分は、実は１話目が送られてきたときに、もう本当に分からない漢字だらけで……。語彙力は小６のままで止まっていて」

リョウタ「ああ、なんだっけ？『紛らわしい』？」

ヒデキ「そう、あと『戸惑った』とか。『推理』も分かんなかったですし、『抜け駆け告白』とかも何なの？って……分からないのが、いっぱいありすぎて」

リョウタ「そうだよね（笑）」

ヒデキ「だから、全てをまずChatGPTに入れて、英語に直してから『一文ずつ、こういう意味か……』と確認しました。僕は意味が見えないと演技できないタイプなので、リョウさんに、分からないところは『これどういう意味か？』って聞いて、１回目の読み合わせで監督とも話をして、『できれば言葉をもう少し簡単な方にしてほしい』とお願いしたところもあります」

――ルークさんは？

改めて、メンバーの凄いと思ったことを教えてください。

ルーク「僕は、２人の演技ですね。２人がコメディをできることは元々知っていましたが、普段よりもちょっとレベルの高いものを見られたと思っています。だから、将来的にもっと違うジャンルに……もう少しドラマティックな、ヒューマンドラマなんかもやったらもっと面白いだろうなと思っています。大げさな演技ではなく、現実に根差した、もっとリアルな、感情的なものが見られたらワクワクします」

日本語は間違いなく上達した

――撮影でアップデートできたもの、得られたものは？

ルーク「僕の日本語は間違いなく上達したと思います。この撮影でたくさん暗記しなくてはならなかったので、また次の機会があればもっと自信をもって挑めるでしょう。台詞をどう上達させるかを知って、今回よりも語彙力を持って進んでいけるようになると思います」

ヒデキ「やっぱり一番大きなのは僕も日本語ですね。演じたことが自信になって次の作品でも今より単語や語彙力も上がっていくと思います」

リョウタ「僕は、本当にNipponBoyzの日本での知名度はまだそこまででもないなと思っていまして……。知っていただけている人も『タイに来たらいいと思う』の動画を見てのことだと思うんですけど、それだけじゃなくて、こういった演技も出来るんだということを、ちょっと見せつけられたかなと思います。このドラマを通じて」

ヒデキ「コメディは、ぶっちゃけ僕の本来の性格でいうと結構遠ざかったところにあるものなんです。『タイに来たらいいと思う』のように、リョウさんが言ってくれて、それを面白いポーズで一緒にやるのは楽なんですけれど、（今回みたいに）演技らしい演技ってなると、本当に自分の殻を破ってやる、本当に自分の殻を破らないといけないので、１人だと結構苦戦すると思うんです。だからこそ、この２人のいる空間では、普通にやっていけたというのを実感しました」

――ちなみに今回苦労した場面は？

ルーク「セリフが長いやつは全部です（笑）」

ヒデキ「僕は２話目と３話目ですかね。凄い長台詞があって……かつ演技もしなくちゃいけないのが、結構最初は大変でした。一週間でできるのか？みたいな感じで」

リョウタ「あー確かにね。僕は一番最初の、僕だけが出るオープニングシーンがあるんですけど、秋冬の設定なのに、真夏のめちゃくちゃ暑い中での撮影で、僕、ジャケット２枚着てて。タイにいるのに暑さに慣れてないっていう……。本当に大変でしたね」

――見どころはどこですか？

リョウタ「３人の掛け合いです。なんかもう舞台みたいなんですよ。掛け合い掛け合い掛け合いのドラマでして……全編本当に見てほしいです」

ルーク「２話目の３人が喧嘩をしそうになるシーンがあって、そこがとても気に入ってます。後はラストシーンですね、結末も面白いです」

ヒデキ「僕は３話目、授業を受けているみたいなセッティングのシーン。あと（共演者の）ひとみちゃんの自然な演技力。一緒にセットに入ったら何かのマジックが生まれてるなって……そこを見てほしいです」

リョウタ「監督に『いいですか？これ（アドリブ）入れて？』って聞くと、監督も気に入って『いいよ、いいよ、入れちゃおう』ってアドバイスされて、こっち側に立って色々教えてくれたりしたので、めちゃくちゃアドリブも入れてます」

ヒデキ「やっぱり監督のサポートの仕方が上手くて、凄いなぁと思うんです。『ここはこうしろ、ああしろ』、じゃなく、『どう思う？』って聞いてくれたり、『じゃあ一度やってみてくれない？』って言ってくれたりして、やりやすかったし、採用された場面も結構あります」

新しいエンタメの可能性

NipponBoyz含め、マルチタレントとして国境を越えて活躍するインフルエンサーやスターは昨今増え続けています。そんな中で、プラットフォーム側にも変化は訪れはじめています。ショートドラマのアプリの奮闘です。例えば中国では一昔前ではウェブのショートドラマは軽く見られていたのですが、最近そこからスターが誕生し、一般の長さのドラマに出演するなど動きも活発化しています。「MOVE！ TOKYO」はショートドラマとこれまでのドラマの、中間を取った約15分のミドル丈の作品を、サブスクリプションではなく、都度課金の買い切りという新しいスタイルで10月25日から始めます。



――今回は気軽に、満足のいく推し活が出来るミドルバリュー……約1５分×４本というあまりこれまでにない長さのドラマですが、この長さについてどう思いますか？

リョウタ「今回のMOVE！ TOKYOさんも『みんなの隙間時間に見てもらう』というコンセプトで、僕らのドラマがあるんですが……確かに、１５分くらいの尺は見やすいかも。結構みんな忙しいんで、朝の歯磨いているときとか流すのにベストの時間だなと思います」

ヒデキ「『フレンズ』みたいなシットコム（コントドラマ）もちょうどそのくらいですし、最近はTikTokとかYouTubeのショートでも、ドラマのショート版がおススメに流れてきてついつい見てしまいます。続いていると続きまで手をだしたくなっちゃいますね。流行る理由が分かります。まあ、短めなのはカメラのアングルとかも勉強になるし」

――そんな配信プラットフォームの第１号のコンテンツの主演に抜擢されたNipponBoyz。

今後どういうところに注目してほしいですか？演技に進んでいくのでしょうか？

リョウタ「この間、テレビ番組『突然ですが占ってもいいですか？』に出演させていただいたときに、先生から、『NipponBoyzは３本の柱が必要だよね。歌とコメディと演技が要だよ』って言っていただけて……僕らはその３つが揃ってるんです。だから、いっそその柱をベースに見ていただけたら嬉しいです。何より僕たちは、様々な形でタイと日本の懸け橋になれればと思っています」

NipponBoyzの3人が、持ち前のコメディセンスと、お互いへの信頼という武器を手に挑んだ配信ドラマ『東京迷探偵Boyz』。軽快な掛け合いがまるで舞台演劇のようだとメンバー自身も語る、見どころ満載の作品です。日本、そしてタイを始め世界のエンタメ界に新たな風を吹き込む、彼らの挑戦をぜひ見届けたいですね。