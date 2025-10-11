SMARTの中で「最も子どもを進学させたい大学」ランキング！ 2位「東京理科大学」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SMART（上智・明治・青山学院・立教・東京理科大学）に関するアンケートを実施しました。
その中から、「SMARTの中で最も子どもを進学させたい大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「確かな実力が身につき、技術職に就職するとき、有利になりそうだから」（40代男性／福岡県）、「理系分野で将来性があり、専門知識を活かした就職先が多いため」（30代女性／神奈川県）、「自分もエンジニア系の仕事だったので、やはり理系を勧めたい」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「上智大学は語学教育や国際交流に力を入れており、将来グローバルに活躍する人材を育成できる環境が整っています。留学制度や海外大学とのネットワークも豊富で、子どもの可能性を大きく広げてくれる大学です。教育の質や就職実績も安定しており、安心して進学させたい大学として最もふさわしいと思います」（60代男性／広島県）、「大学の雰囲気も良く優秀な学生も多いので最も子供を進学させたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「優秀な学生が多いイメージなので子どもも行かせることができたらコミュニティも広がりそうだなと思う」（20代女性／大分県）といった声が集まりました。
2位：東京理科大学／80票理系の難関私立大学として知られる東京理科大学は、その名の通り、理学と工学を中心とした教育研究に力を入れています。厳しい進級制度でも有名で、卒業生が社会で即戦力として活躍するための実力を徹底的に養う大学として評価されています。研究設備や実績も豊富で、特に理系分野で確かな専門性を身につけさせたいと考える保護者から高い支持を得ているのでしょう。
1位：上智大学／97票東京都千代田区に本部を置く上智大学は、国際性豊かなリベラル・アーツ教育が特色。キリスト教（カトリック）の精神に基づき、異文化理解や語学教育に強みがあり、グローバル社会で通用する人材を育成しています。都心に位置するキャンパス、少人数教育、高い就職実績も魅力であり、子どもの将来の選択肢を広げたい、国際的な視野を持たせたいと願う回答者から最も多く選ばれました。
