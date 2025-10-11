〈「他校の女生徒が300人くらい押し寄せたたという伝説も…」名家生まれのお坊ちゃんだった彦摩呂（59）が明かす、“モテモテ”だった学生時代〉から続く

「うわぁ、海の宝石箱や〜！」「お肉と野菜とタレの騎馬戦や〜」など、独特のセンスに満ちたフレーズを繰り出すグルメリポートでお馴染みの彦摩呂（59）。

イケメンすぎる高校生モデルだった彦摩呂の写真

今年で芸歴37年目を迎えた彼に、モデルとして活躍していたデビュー前、幕末塾の結成、80年代末にアイドルとして活動することの難しさなどについて、話を聞いた。

バイト先のファミレスでスカウトされてモデルに

――高校に入ってから始めたファミレスのバイトでは、男前だったことからホール係を任されたと。男前ぶりによろめく客などもいたのでは。

彦摩呂 ファミレスにプロのカメラマンがお客でやってきて、僕を見るや「写真撮らせてくれへん？」って言われて。プロのカメラマンさんにそう言われて悪い気しないから「どうぞ」って撮ってもらって、しばらくしたらその方が「紹介したい人がいる」と。

で、引き合わせてくれたのが地元のモデルクラブの社長。社長から「ちょっと、うちでレッスンしなさい」と言われて「無理です。170センチしか身長ないのに、モデルなんて」なんてまごまごしてたら、「君にピッタリのモデルの仕事があるから大丈夫。ポージングだけ覚えて」ってことになって、毎週2時間ぐらい練習していました。それが17歳のとき。

「僕にピッタリのモデルの仕事」っていうのが、スーパーマーケットの紳士服売り場のポスターとかでね。スタジオに行くと、ストレッチャーにスーツの上下に靴が全部セットになったものが30着ぐらいドバーッと掛けられている。それを上から順番に着替えて、全部ポーズを変えて撮って。当時はMサイズ。もう一回言いますよ。Mサイズ。いま、4L（笑）。



彦摩呂さん

――モデルの仕事は稼げましたか。

彦摩呂 当時、アルバイトの時給が480円ですよ。ところが、1日着せ替えのモデルをやったら3万円。それがワンシーズンごとにあったわけですからね。レインコートのカタログなんかもギャラが良かったですね。

――ファミレスのバイトは辞めた？

彦摩呂 いや、ファミレスでコミュニティができていたので続けていました。そこで恋愛したり、バイト仲間と山に行ったり、ドライブに連れていってもらったりとか。もう、青春ですよ。そんな日々を送りながら、モデルの仕事があったら行くという感じで。

「からあげクン」のCM起用で「エンジンかかっちゃって」東京へ

――高校卒業後は、東京に出てモデルを続けようと。

彦摩呂 それも考えたんですけど、高校卒業してすぐに、近鉄グループの近商ストアっていうスーパーに就職したんです。就職してからも、モデルは続けてました。

そうしたら店長に呼び出されて、「お前は近鉄の社員やのに、なんでイズミヤとかそごうのカタログに出てんねん」って問い詰められて。「すいません、学生時代からやってるアルバイトなんです」って言ったら、最終的に「おもろいやっちゃな！」って気に入られて。またキャラが明るかったし、パートのおばちゃんの歓送迎会の司会なんかも率先してやるから、みんなからよう可愛がられましたね。

――当時の食べっぷりって。

彦摩呂 普通でした。どっちかというと、食は細かったです。べつにモデルをやっていたから体重に気を付けたりとかでもなくて。体重は、55キロぐらいだったと思います。デビューのときは、56キロから58キロだったかな。

――小中高の成長期で太ったことは。

彦摩呂 子供のころは一回も太ったことないです。大人になって100キロ超えたときに膝が痛くなって、内山（信二）くんに相談したんですよ。「膝が痛い」って。

そうしたら、僕は骨が細いまま成長してるから、いわゆる“途中デブ”なんだと。内山君は3歳からデブやったんですって。だから、関節が「この体はデブに育つぞ」と覚悟して育ってるから、ぜんぜん膝が痛くないんですって。僕なんか、いまは軟骨が擦り切れちゃってるし。

――近商ストアにどのくらい勤めていたのですか。

彦摩呂 10カ月いたんです。辞めてモデル一本にしようと思っていたときに、大阪でローソンの「からあげクン」のCMオーディションに受かって。

生稲晃子ちゃんと一緒にコマーシャルを撮りました。それで「もっとやりたい。大阪じゃなくて東京に行ったほうがいいんじゃないか」と、エンジンがかかっちゃって。

ほぼほぼ片道切符で、東京に出ました。上京している先輩に連絡したら「俺、いまのアパート出るから、おまえがここに住め」と言ってくれて、しばらく世田谷の八幡山に住んでいました。

――事務所もなにも決めずに東京へ。

彦摩呂 まったく決まってなかったし、なんのコネもない。ただ、大阪時代に入っていたモデルクラブが東京にもあったので、そこに所属はしました。

原宿ファッションビルの「アイドルボーイズ」のメンバーに

――上京後も順調にモデル業を。

彦摩呂 大阪ほどではなかったですけど、そこそこには。東京はオーディションも出版物も多いので、いろいろ呼んでもらっていました。また先輩がバイトしている喫茶店で僕も働かせてもらっていたし、その喫茶店にも「お金ないんなら、月給じゃなくて日給にして払うよ」って優しくしてもらったりして。楽じゃないけど、なんとかやってはいけていましたね。

そうやっているうちに、原宿にあったファッションビルが運営する「アイドルボーイズ」ってグループのオーディションがあって。「ブロードウェイでデビュー！」という華々しい謳い文句に惹かれて受けに行ったんです。

――アイドルボーイズ。

彦摩呂 その原宿のファッションビルでアルバイトしながら、アイドルグループとしても活躍するっていう。

ファッションビルの会員になっている女性が4万人くらいいて、会員の投票で予選を勝ち抜いていくんですよ。僕らはビルの中庭にあるステージで、それぞれ踊ったり歌ったりと1人5分のパフォーマンスをして、それを見た会員の方たちが投票する。で、僕をふくめた勝ち残った20人がアイドルボーイズに。

ナイスガイコンテストで準グランプリを受賞して太田プロに

――アイドルボーイズにいた10人が、後に幕末塾になると。

彦摩呂 そうなんですよ。アイドルボーイズのメンバーとして、トランプのカードを模した衣装や妖精の格好をして、ファッションビルに来た女の子をエスコートしたり、中庭のステージで歌ったり踊ったりしてたんです。

ちゃんとデビューはしていないので、「早く世に出たいな」と思っていたら、知り合いから「フジテレビのナイスガイ・コンテストに出ませんか？」と声をかけてもらえて。そこで幕末塾を結成したんです。

――幕末塾は、一世風靡セピアのようなパフォーマンスグループを目指していたそうですね。

彦摩呂 一世風靡セピアがメチャクチャかっこよくて、僕らは憧れていたんです。

幕末塾を結成してすぐに僕らも、一世風靡セピアみたいに原宿の歩行者天国でパフォーマンスをして。一世風靡のみなさんも、そんな僕らを可愛がってくれて。

何回かホコ天でパフォーマンスをしたら、すぐにファンが付いてくれて、ナイスガイ・コンテストに出るころには「ギャーッ」って歓声があがるまでになりましたね。

ナイスガイ・コンテストでは、予選で勝ち抜いて準グランプリ。グランプリが吉田栄作さん。司会をやっていたのが、片岡鶴太郎さんと浅野ゆう子さんでした。

で、そのまま太田プロがごっそり僕らをスカウトしてくれて、芸能界に入ったんです。「がんばろう！」って、みんなギランギランしてました。まだ若いしね。

珍しいアイドルグループが誕生したと話題に

――彦摩呂さんは、メンバーのなかではどういう立ち位置で。

彦摩呂 グループ自体はわりかし硬派だったけど、僕が関西出身なので、面白いキャラというか。しゃべり担当でしたね。柔らかいけど、締めるときは締めるみたいな。

――事務所はどんなコンセプトで売り出しを。

彦摩呂 カッコよくて硬派なお兄さんたちが面白いこともやる、というのを狙ってはいました。当時、そういうグループはなかなかいなくて。後にSMAPがそれをパーンと。

そう狙ってはいても、太田プロはこの10人になにをやらせたらいいかわからなかった。役者をやりたいってのが、メンバー全員に共通していたことなので、「お芝居をやりましょう」と。それで、下北沢駅前劇場で演劇やコントをするライブを月イチでやるようにして。

あと、秋元康さんのプロデュースでシングルを出してます。デビュー曲は「Come on Let's Dance」で、TM NETWORKのカバー。

――事務所はかなり力を入れていたのですね。

彦摩呂 珍しいアイドルグループが誕生したと話題になって『2時のワイドショー』『3時のあなた』で記者会見。記者会見は鶴太郎さんと（山田）邦子さんと笑瓶さんが応援に来てくれて、囲み取材もやりましたね。でも、なかなか思うように売れなくて。

時代がガラッと変わったのもあります。『ザ・トップテン』に『ザ・ベストテン』、『夜のヒットスタジオ』と、歌番組がどんどん終わっていったし。レコードからCDに変わってね。さらに『三宅裕司のいかすバンド天国』でバンド・ブームが来たんです。88年、89年あたりで芸能界がガラッと変わるんですよね。まさにアイドルブームの末期ですよ。

――活動期間は。

彦摩呂 2年半ぐらいですかね。短かったです。「鶴ちゃん、邦ちゃんが稼いだ金を、幕末で使ったわ」って、よく社長が言ってました（笑）。

――活動中にケンカすることはありましたか。

彦摩呂 しょっちゅうでしたよ。TBSの控室でボロクソのケンカになったことがあって、あんまり激しくやりあってるから事務所の部長が飛び込んできて「おまえら、なにケンカしとんねん、コラ〜！」「これから売っていこう思って呼んどるのに、ここでケンカしてる場合か！ 解散せえ、ボケ！ お前らなんか知るか！」いうて（笑）。

松方弘樹さんがカバンの中から茶封筒を出して…

――解散ではなく、それぞれが活動するようになってバラバラになった感じでしょうか。

彦摩呂 そうです。僕がいちばん最初に映画デビューしたんですよ。『冬物語』っていう、原秀則さんの漫画が原作の青春映画。東宝シンデレラの審査員特別賞を取った水野真紀ちゃん、宮崎ますみちゃんと、山本陽一君と共演させてもらって。

たまたま監督の倉内均さんが下北沢駅前劇場のライブを見て、「彼がいい。彦摩呂を使いたい」と言ってくれて、即現場に入って撮りました。

――そこから映画やドラマに出るようになったと。共演した俳優で印象に残っている方はいますか。

彦摩呂 『刑事貴族』でご一緒させていただいた松方（弘樹）さんは、とにかく面倒見のよい方でしたね。

宍戸開と田中実と、僕の3人が同い年でレギュラーで、東宝の撮影所で「今日、どうする？ 成城で飲む？」「あそこの焼き鳥屋行こうよ」とか喋ってたら、松方さんがちょうど僕らの後ろを通ったんですよ。

松方さんから「なんだ、おまえたち。飲みに行くのか。なら、ちょっとおいで」って呼ばれて、お付きの人に「おい、カバン」って、カバンの中から茶封筒をパッと出して「これで飲んでこい」と。

「えーっ、いいんですか？」「おお、行ってこい、行ってこい」って、茶封筒を開けたら「ウワー」ってなりました。

写真＝三宅史郎／文藝春秋

「朝4時から銀座でフルコース」「満腹中枢は自分で壊した」デビューから70キロ増量した彦摩呂（59）が語る、グルメリポーターの紆余曲折

（平田 裕介）