有精卵から孵化したヒヨコを育ててみた！ 朝が来るたび大きくなるヒヨコのために鶏小屋も作り上げ「すげーな」「かわいい」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ひよこが孵化した話をしながら。』という宮崎空色さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

水族館動物園大好きオタク、ニコ動が落ちてた間、ヒヨコ孵化させて遊んでました(孵化日は5/26)。

伊織弓鶴がヒヨコ愛でてるの可愛い幻覚を見ています。可愛くない？

直売所で購入した有精卵からヒヨコを孵化させた投稿者の宮崎空色さん。

12個あたためた中で3羽のヒヨコが孵ったそうです。

生後1週間で最初の場所が狭くなり引っ越したヒヨコたち。

その後もどんどん大きくなり、その成長速度に驚いたそう。朝が来ると2回り大きくなっている、という感じだったとか。少し羽根の生えたヒヨコのモコモコ感、たまらない可愛さです。

大きくなるヒヨコたちのために宮崎空色さんは小屋づくりに着手。

鶏小屋づくりは本当に大変だったそうです。

仕上げに柿渋を塗りました。

ヒヨコたちもできた小屋が気に入った様子。これからはここでペットとして可愛がられて暮らします。

実は宮崎空色さんは小屋づくりの間にまたもヒヨコを孵化させていました。今回も12個から無事に孵ったのは3羽で、うち2羽は烏骨鶏です。

お庭を散歩する、もうすっかりニワトリになった3羽と新たな3羽のヒヨコ。どの子も元気いっぱいです。

みるみる成長するヒヨコたちの詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画もご覧ください。

