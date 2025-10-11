〈「ファミレスでスカウトされた」「TBSの控室でボロクソのケンカも」大阪のイケメンモデル→幕末塾のアイドルに…彦摩呂（59）が語る、壮絶だったデビュー当時〉から続く

「うわぁ、海の宝石箱や〜！」「お肉と野菜とタレの騎馬戦や〜」など、独特のセンスに満ちたフレーズを繰り出すグルメリポートでお馴染みの彦摩呂（59）。

【衝撃画像】「他校の女生徒が300人くらい押し寄せ…」イケメンすぎる高校生モデルだった彦摩呂の写真を見る

今年で芸歴37年目を迎えた彼に、グルメリポーターとして活動するようになった背景、芸名「彦摩呂」決定の経緯、名フレーズ「海の宝石箱」誕生などについて、話を聞いた。（全4回の3回目／続きを読む）

◆◆◆

北島三郎さんとは家族ぐるみのおつきあい

――『刑事貴族』で共演した松方弘樹さんから飲み代として渡された茶封筒を開けたら、声が出るほど驚いたと。

彦摩呂 開けたら、なんと10万円も。僕らが行く焼き鳥屋は1本80円なのに、10万円。それに味をしめて、「これからは、お兄ちゃんいるときに飲みに行く話しようぜ」なんていって、またもらおうとして（笑）。

――気風がいいですね。

彦摩呂 京都の撮影所に行くときも「俺の楽屋を使え。俺が言っておくから」とかいって。

――京都に縁のなかった俳優がポッと行ってしまうと、いろいろとあるわけですか。

彦摩呂 「どこの馬の骨の人かわからんよ。あいさつなかったらようせんよ」というね。松方さんのおかげで、もう扱いがぜんぜん。「彦摩呂ちゃん、ようお越し。ここ座りなはれや。お兄ちゃんから聞いてまっせ」いうて。

『刑事貴族』では、（水谷）豊さん、地井武男さんにもよくしてもらいました。豊さんなんて、いまだにすごいかわいがってもらってますしね。あと、北島三郎さんもお世話になっていて、北海道の実家にお邪魔したり。



彦摩呂さん

――北島さんとの親交は、どんなきっかけで。

彦摩呂 サブちゃんの大ファンなので、コンサートに行ったり、楽屋にご挨拶に伺ったりするうちにですね。それに、北島さんの姪っ子さんと僕が友達なんですよ。

もう家族ぐるみって感じで仲良くさせてもらっていて、「彦摩呂。おまえ、ちょっと痩せろ。うちの大江裕だと思ったわ。大江は痩せたぞ」なんて言われましたね（笑）。

持ち前の人懐っこさを生かしてリポーターに

――大御所から可愛られていたんですね。

彦摩呂 人懐っこかったんでしょうね。「人に会いたいから、情報番組のリポーターさんになりたいんです」って事務所の社長に直談判したくらいですから。自分でも天性の人懐っこさだと思っていたので、仕事に生かしたいなって。それでリポーターをやらせてもらったんですよね。

――リポーターとしてデビューした番組が、『山田邦子の旅くらぶ』（日本テレビ・1990年〜1991年）。

彦摩呂 そうです。最初はお試しだったんですけど、翌週からレギュラーにしてくれたんです。楽しかったし、うれしかったですね。映画だと名前が出るのはエンドクレジットだけど、情報番組なら「こんにちは！」と言った瞬間に「彦摩呂」って出るので、名前を覚えてもらえるのがなんともうれしくて。

――『山田邦子の旅くらぶ』に出てすぐに、リポーターをメインに？

彦摩呂 いや、しばらくは役者と並行してやらせてもらってました。

――俳優の活動は順調だったわけですから、事務所のほうから「役者でいいじゃないか」などと言われたりは。

彦摩呂 最初はビックリしたと思います。俳優で育てようと思ってたので。でも、バラエティをやってる僕を見て、「彦らしいよね。この子は器用だから両方させなさい」って副社長が言ってくれたんですよ。あと、名前も彦摩呂のままでいいじゃないかと。

――ちなみに、彦摩呂という芸名には納得できましたか？

彦摩呂 僕だけ「麿」で雰囲気が平安時代なんですよ。ほかのメンバーは咲輝（現・榊原利彦）とか黒之助（現・賀川黒之助）、鼓太郎なのに。

――たしかに幕末感がありますね。

彦摩呂 僕だけ平安時代。ミーティングで彦左衛門、彦之助、彦太郎なんて案が出たんですよ。でも、誰かが「彦摩呂！」って言ったら大爆笑になって、「うん、彦摩呂っぽい」なんて言われて彦摩呂に決定。

――『山田邦子の旅くらぶ』に出てから、どれくらいで他の番組でもリポーターをするように？

彦摩呂 情報番組に出ると、ほかの情報番組のスタッフが見てくれるので、次々と声をかけてくれるんです。で、「彦摩呂って子、かわいらしくて、さわやかやん。うちにも出てもらおう」とか言ってもらえて（笑）。それで、フジテレビの朝の枠『どうーなってるの?!』（1993年〜2001年）、『こたえてちょーだい！』（2001年〜2007年）に呼んでくれましたね。

猛勉強して編み出したグルメレポートの技の数々

――リポーターを始めた当初から、グルメが中心？

彦摩呂 いやいや。街ブラに豪邸訪問、ペット訪問。温泉とかの旅ものもやったし、『TVチャンピオン』（テレビ東京・1992年〜2006年）の競技リポーターもやってました。グルメは数あるジャンルのひとつとしてやっていて。

ただ、グルメのリポートに関しては、自分で猛勉強しましたね。まだ「食レポ」や「グルメリポーター」なんて言葉がなかった時代ですから、誰も教えてくれないんですよ。

――どんな勉強を。

彦摩呂 オンエアされた映像とされなかった映像を見比べるんですよ。そうすると「こうしたほうがいい」ってのがわかってくる。

料理の乗ったお皿に両手を添えると、それだけで美味しそうに見える。これは「グルメの天使の羽」って技になります。すぐにパクって口に入れると、カメラさんが追いきれないんですよ。だから、お箸上げしたら2秒待つ。すると、パンアップしてズームしやすい。これが「命の2秒」って技になります。

これも重要なんですけど、僕がお店に入ってのれんをくぐるときに、のれんを持っておいて、カメラが付いてきてから手を離す。普通にのれんをくぐったら、カメラのレンズにのれんがかぶっちゃうじゃないですか。それを避けるんです。これが「のれんの長持ち」って技になります（笑）。

「うわぁ、海の宝石箱や〜！」の名フレーズが生まれるまで

――唸らされますね。

彦摩呂 食べ物にも顔があるんですよ。ソースがかかってるほうを、レンズ側に向けるとか。チーズがかかってるのに、チーズがかかってるほうを自分に向けて、「このチーズが」って言ってもダメじゃないですか。

だけど、いろいろ技を編み出してきたものの、いまいち面白みがないなと。そつなくやってるし、怒られないし、「さすが彦摩呂さん、上手やね。きれいに食べるね」って言われる。お刺身なんかでも、ワサビ醤油を溶かないで、お刺身の上にちょぼっとワサビを乗せてきれいに食べるとか、そういうことを細かくやってたので喜ばれてはいたんですよ。

だけど、自分で映像を見ても、なんだか心に引っ掛からないんですよね。僕がそうなんだから、テレビを見ている人たちは、もっと心に引っ掛かってないだろうと。「なにが原因だろう」と考えてに考えて「コメント力だ！」って。さくさく、ふわふわ、ジューシー、甘い、うまい、辛い、これだけだと限界があるんです。

――グルメリポーターとしての味は出てきたけど、コクがなかった。

彦摩呂 そうなんですよ。エッジが効いてないというか、自分らしさを出せてない。「僕ならではのキラーコメントが欲しいな」って、悩みに悩みました。オリジナリティなものがないのが、ものすごくつらかったですね。

――悶々とするなか、「うわぁ、海の宝石箱や〜！」という海鮮丼を紹介する名フレーズが生まれた。

彦摩呂 2005年に言うたんですよ。今年で20周年。アニバーサリーなんです。しかも流行語大賞に入ったりしなかったから、懐かしのフレーズみたいにならずにずっと使い続けることができてますからね。

『土曜スペシャル』（テレビ東京・1986年〜）で言ったのか、『NNNニュースプラス1』（日本テレビ・1988年〜2006年）の特集コーナーで言ったのか。どの番組で言ったのかまでは覚えていないんですけど。

――あれはパッと浮かんだんですか？

彦摩呂 浮かんだんですよ。そう見えたんですもん。

ライトが当たってる刺し身がキラキラしてて、鯛がオパール、鯖がサファイア、イクラがルビーに見えたんやもん。

それ見たら、思わず出たんよね。「うわぁ、海の宝石箱や〜！」

擬人化や比喩表現で「宝石箱」の応用編が次々と

――キラーコメントが出て、自分でも「よっしゃ！」と思いましたか。

彦摩呂 いや、意外と冷静で。カットされると思ってました。オンエアを見たら使われていたので、「あっ、アリなんや」と。それから、擬人化したり、比喩表現しようと考えたんです。

回転寿司に行ったら「お寿司のガールズコレクションや〜」。うに丼でご飯が見えてたら、「うわぁ、見てください。どんぶり界の三丁目の夕日や〜」とかね。鮭イクラ丼だったら「わあ、見てくださいよ。どんぶりの親子面談や〜」とか。

気に入ったものは何回でもこするし、時事ネタを入れたりもして。AKB48が流行ってるときは、「うわぁ、カレースパイス何種類入ってんねや。スパイスの総選挙やん」とか。いまやったら、ラーメンの替え玉をどんぶりに入れる時に、「わあ、大谷翔平のスライディング」とか。そうやって乗り越えてきましたね。

――「宝石箱」で比喩表現を始めてから、一気に認知度も人気も上がったのですか。

彦摩呂 2年か3年したぐらいですかね。おかげで2007年、2008年あたりが、キャリア的に最も忙しかったかな。グルメリポーターの仕事も増えたけど、『HEY!HEY!HEY!』や『堂本兄弟』とか、呼ばれることはないだろうと考えていたジャンルの番組に呼ばれるようになって。

どっちも音楽番組なのに、「おすすめのハンバーグの食べ方」とかいうてリポートしましたね（笑）。ほんと、ありがたいですよ。

石ちゃんの「まいうー」がずーっとうらやましかった

――意識していたグルメリポーターなどは。

彦摩呂 僕は石ちゃん（石塚英彦）の「まいうー」が、ずーっとうらやましくてしかたなかったんです。ああいうのが欲しかったんですよね。たしか「まいうー」のほうが早くて、僕の「宝石箱」は後なんです。

唯一無二のフレーズがあるとキャラ勝ちもできるから、「いいなあ」と思ってましたもん。でも、グルメリポーターというかデブ界って意外に棲み分けができてるし、みんな仲がいいんです。ダジャレと「まいうー」の石ちゃん、ワーッとかき込む「わんぱく食い」の内山信二君、「宝石箱」の僕といった感じで。

満腹神経を自分で壊してロケに臨む

――出されたものは完食を。

彦摩呂 若いころは完食していましたけど、最近は食べられる量だけいただくこともあります。

褒めたあとに残すと、お店の方に「ほんまはおいしくないのに、無理してコメントしたんかな」と思われるじゃないですか。そやから、「ロケだけど、僕は本当においしいからこれを食べるんだ」という責任を取る意味でも完食してましたね。

昔は痩せてたから、「来月から出す新メニューがあるんです。こっちも食べてください」とか、いっぱい出していただくことがありましたけど、いまはお店のほうが気を使って出さないようにしてくれますね。「彦さん、次があるでしょ」って。

――体が大きくなったのを自覚したのは、いつぐらいですか。

彦摩呂 32〜34歳あたりで「ちょっと太った？」って言われ出して、36歳ぐらいからバッと太って。

メッチャ忙しくなった時は、朝から晩まで出るのがすべて食べ物の番組なんですよ。歌手は売れると喉を壊すでしょう。役者は売れるとメンタルが疲れるでしょう。グルメリポーターは売れると太るんです。

「スケジュールが空いてないです。この日、始発で大阪行かなきゃダメなんです」って断った仕事があったんですけど、それでも「2時間でいいからください。2時間でいいんです。どうしても彦摩呂さんにやってもらいたいんです」って言われて。

そこまで言ってくれたら「じゃあ、しょうがない」ですよ。で、未明の4時から朝の6時の2時間で、銀座のフレンチのフルコースを食べました。そのまま新幹線に乗って、大阪へ。

――どうかなりませんか？

彦摩呂 満腹中枢が壊れて……というか、自分で壊したんです。これはプロ意識ともいえるけれど、同じ番組で5軒ぐらいお店を回って、5軒目が編集上1軒目に来る場合があるんです。

そうすると、「もう、お腹いっぱい」の顔して番組が始まることになるんです。それは番組上の時系列としてダメじゃないですか。だから、すべて「今日、はじめて食べるご飯」という顔でロケに行くようになるんです。そうやって脳に信号を送っていると、お腹いっぱいとかあんまり感じなくなってくる。

だから、1日に1万キロカロリー食べている日なんてザラにあったと思います。その結果、体の重さでパイプ椅子を壊しちゃうんですけどね。

写真＝三宅史郎／文藝春秋

〈体重135キロに到達、「余命4年」を宣告され…彦摩呂（59）が明かす、悲鳴を上げた体の部位「座っていたパイプ椅子が壊れてバタっと…」〉へ続く

（平田 裕介）