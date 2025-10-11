¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¤«¤Ã¤³¤¦¡×ÇØÃæ­à¥¬¥é¶õ¤­­á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ài.am_natsuki_¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

½ãÇò¥É¥ì¥¹¤Ç26ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡­àÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬ÇØÃæ­à¥¬¥é¶õ¤­­á¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢6Æü¤Ç26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¡ÖBlue Box Café by Natsuko Shoji¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿½ãÇò¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö´ò¤·¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î·î¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¤«¤Ã¤³¤¦¡×¡ÖåºÎï¤Ê¸ª¹Ã¹ü¤À¡×¡ÖÈþ¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡¦µ®Êý¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¶Àä¥·¥ç¥Ã¥È¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£