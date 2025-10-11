味方もべた褒めの堂々たる仕事ぶり。佐野海舟は一段階飛躍を遂げたと見ていい。ブラジル戦でも輝きを放てば本物だ【日本代表】
10月シリーズで日本代表が対峙するパラグアイとブラジルは、９月シリーズで相まみえたメキシコとアメリカよりも、一段レベルが上がる相手だ。南米の難敵に勝ち切るのは簡単なことではない。
森保一監督もそう考えたからこそ、10日のパラグアイ戦では南野拓実（モナコ）、堂安律（フランクフルト）、鈴木彩艶（パルマ）ら主力級をスタメンに抜擢したのだろう。
ボランチにしても、今回は田中碧（リーズ）と藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）の組み合わせが有力視されたが、ふたを開けてみると田中と佐野海舟（マインツ）のコンビ。「球際で負けない」という姿勢を鮮明にして、パラグアイ戦に臨んだ。
案の定、パラグアイの選手たちは個々の強さとタフさに秀でており、１対１のバトルでも日本を上回っていた。「今日は守備が全然ハマらなくて、押し込まれる展開になった」と３バック右で出場した瀬古歩夢（ル・アーブル）も語っていたが、日本は良い守備からスピーディな攻撃を仕掛けることができず、21分に早々と先制点を奪われた。
こうしたなか、孤軍奮闘したのが佐野だ。26分に小川航基（NEC）が同点ゴールを挙げたシーンでは、中村敬斗（S・ランス）が潰れてマイボールにしたところで、迷わず小川に預けて得点をお膳立て。さらには得意の即時回収を連発。圧倒的なデュエルの強さも示した。
「今日の試合では、海舟君がすごく目立っていたと思います。唯一と言っていいほど対人で負けていなかった選手」と、89分に佐野との交代で途中出場した藤田が言えば、同じくベンチスタートだった鎌田大地（クリスタル・パレス）も「前半を見てたら海舟が１人で（デュエルのところを）全部やってくれていた。彼が欧州で活躍できるという違いを出せていた」と絶賛。日本が１−１で試合を折り返し、後半に２点目を奪われてビハインドだった終盤まで、ハイレベルな仕事を見せ続けたと言っていい。
その献身性とハードワークが、望みをつないだ。日本は、後半のアディショナルタイムに上田綺世（フェイエノールト）が同点弾を奪取し、２−２のドローに持ち込んだ。９月はメキシコと０−０で引き分け、アメリカに０−２という結果で、これで３戦連続未勝利という厳しい事実はあるが、連敗を阻止したという意味で、佐野の貢献度は非常に高かった。
「今日は守備から入るっていうのは意識してましたし、相手の球際に負けず、勢いを持っていかれないように意識して入りました」と本人も語るが、「自分のやるべきことをハッキリさせよう」というスタンスは、先発したアメリカ戦では感じられなかったこと。
１か月前のコロンバスでのゲームはボランチで藤田と組んだが、２人の距離感が遠くなり、守備強度が低下。ボールを受けること自体も怖がるような印象だった。
「もう少し勇気を持ったプレーが必要だった」と本人も反省しきりで、「このままではダメだ」という危機感を強めたに違いない。
その後、ドイツに戻って、得意のボール奪取から「前へ前へ」という意欲を強く押し出すようになり、９月20日のアウクスブルク戦ではドイツ移籍後初ゴールも生まれた。
「結果が出たことは自信になりました。どういう奪い方で行けば攻撃につながるのかっていうところは自分の中で常に考えているし、自分の武器だとも思っています」と、今回の代表合流後も話していて、明らかにメンタル面で前向きな変化があるようだ。
もともと佐野は精神的な部分がパフォーマンスに表われやすい傾向がある。それはJリーグ時代もそうだった。代表では完全に定着したとも言い切れず、不安定な立場でやっていた分、迷いもあったのだろうが、このパラグアイ戦の堂々たる仕事ぶりで、一段階飛躍を遂げたと見ていいのではないか。
森保一監督もそう考えたからこそ、10日のパラグアイ戦では南野拓実（モナコ）、堂安律（フランクフルト）、鈴木彩艶（パルマ）ら主力級をスタメンに抜擢したのだろう。
ボランチにしても、今回は田中碧（リーズ）と藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）の組み合わせが有力視されたが、ふたを開けてみると田中と佐野海舟（マインツ）のコンビ。「球際で負けない」という姿勢を鮮明にして、パラグアイ戦に臨んだ。
こうしたなか、孤軍奮闘したのが佐野だ。26分に小川航基（NEC）が同点ゴールを挙げたシーンでは、中村敬斗（S・ランス）が潰れてマイボールにしたところで、迷わず小川に預けて得点をお膳立て。さらには得意の即時回収を連発。圧倒的なデュエルの強さも示した。
「今日の試合では、海舟君がすごく目立っていたと思います。唯一と言っていいほど対人で負けていなかった選手」と、89分に佐野との交代で途中出場した藤田が言えば、同じくベンチスタートだった鎌田大地（クリスタル・パレス）も「前半を見てたら海舟が１人で（デュエルのところを）全部やってくれていた。彼が欧州で活躍できるという違いを出せていた」と絶賛。日本が１−１で試合を折り返し、後半に２点目を奪われてビハインドだった終盤まで、ハイレベルな仕事を見せ続けたと言っていい。
その献身性とハードワークが、望みをつないだ。日本は、後半のアディショナルタイムに上田綺世（フェイエノールト）が同点弾を奪取し、２−２のドローに持ち込んだ。９月はメキシコと０−０で引き分け、アメリカに０−２という結果で、これで３戦連続未勝利という厳しい事実はあるが、連敗を阻止したという意味で、佐野の貢献度は非常に高かった。
「今日は守備から入るっていうのは意識してましたし、相手の球際に負けず、勢いを持っていかれないように意識して入りました」と本人も語るが、「自分のやるべきことをハッキリさせよう」というスタンスは、先発したアメリカ戦では感じられなかったこと。
１か月前のコロンバスでのゲームはボランチで藤田と組んだが、２人の距離感が遠くなり、守備強度が低下。ボールを受けること自体も怖がるような印象だった。
「もう少し勇気を持ったプレーが必要だった」と本人も反省しきりで、「このままではダメだ」という危機感を強めたに違いない。
その後、ドイツに戻って、得意のボール奪取から「前へ前へ」という意欲を強く押し出すようになり、９月20日のアウクスブルク戦ではドイツ移籍後初ゴールも生まれた。
「結果が出たことは自信になりました。どういう奪い方で行けば攻撃につながるのかっていうところは自分の中で常に考えているし、自分の武器だとも思っています」と、今回の代表合流後も話していて、明らかにメンタル面で前向きな変化があるようだ。
もともと佐野は精神的な部分がパフォーマンスに表われやすい傾向がある。それはJリーグ時代もそうだった。代表では完全に定着したとも言い切れず、不安定な立場でやっていた分、迷いもあったのだろうが、このパラグアイ戦の堂々たる仕事ぶりで、一段階飛躍を遂げたと見ていいのではないか。