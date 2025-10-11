子どもができない原因は、女性にも男性にもあるもの。それを、奥さん一人のせいに仕立て上げようとする旦那さんもいるようで？ 今回は、そんな卑怯な旦那さんを撃退したエピソードをご紹介します。

母さんが悲しむから？

「子どもができなくて不妊検査をしました。その結果、不妊の原因は夫にあることが判明。病院からの帰り道、夫に『俺のせいで子どもができないなんて知ったら、母さんが悲しむ』『子どもができないのは〇〇ちゃん（私）のせいってことにしてくれないかな』と言われました。

『そっか……。そうだよね。お義母さんが悲しまないように私が原因だって言って謝るね』と受け入れ、後日、義実家へ行きました。

夫が不妊検査の結果を義母に報告しようとしたので、『そうです。子どもができないのは私が原因……ってことにしろと〇〇さん（夫）に言われましたが、不妊の原因はすべて〇〇さん（夫）にあります！』『子どもをつくれないあげく、人のせいにするような男性を夫として愛することはできないので、離婚させていただきます！』とハッキリ言いました。

夫は顔が真っ青になっていたし、義母は唖然としていました（笑）。べつに子どもができないのは仕方ないし、いいんです。だけど、その原因を私に押し付けようとする卑怯さが許せなかった。離婚後、私は別の男性と再婚して幸せに過ごしています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ この旦那さん、不妊の原因を奥さんのせいにして、奥さんが義母から嫌味を言われてもかばう気なんてなさそうですね……。離婚して正解です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。