10月18日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■世界中の空を飛び続け45年間！“レジェンドCAの神”降臨！

高田馬場で声をかけたキャビンアテンダントを目指す専門学生にとっての神様は、ANAで定年までキャビンアテンダントを勤めあげた大宅邦子さんだという。

キャビンアテンダントと言えば、人気ドラマの題材になったり、「なりたい職業」の上位になったりと花形職業のイメージは強いが、フライト時間の長さや国際線だと時差もあるため生活が不規則になりがちな為、長年勤めあげる人は少ないという。

そんな中、65歳の定年まで45年間空を飛び続けた神・大宅邦子さんとは？

今回特別に、神がキャビンアテンダントを目指す学生に向けて特別授業を開催！

神が伝授する「おもてなしの極意」とは…？







■スタジオでは、神のスーツケースを大公開！その整理整頓術に孝太郎の反応は…？

さらに旅先で役立つ神のマストアイテムやホテルで洗濯物を早く乾かすマル秘テクニックもご紹介！



■世界一の低音を作り出す“ヒューマンビートボクサーの神”登場！

代官山で声をかけた男性にとっての神様は、アメリカ出身でビートボックスの世界チャンピオンのNaPoM(ネイポム)さん。

ビートボックスとは、口、唇、喉などを使って楽器音を表現するパフォーマンスでニューヨークが発祥と言われ、日本ではヒカキンさんなどの影響でブームになっている。

NaPoM(ネイポム)さんは、毎年数々の世界大会で優勝しており、まさにビートボックス界の神！

神が代官山で行われているビートボックスの大会で審査員として呼ばれていると聞きつけ取材を申し込むと、特別に許可がおり会場に潜入！







■神の真骨頂は会場が壊れるほどの「低音のリップベース」！



■神＆名だたるビートボクサーのみなさんの即興パフォーマンスも必見！



