¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡Ö¥ª¥é¥ó¥ÀÁÈ¡×¡¡¾®Àî¹Ò´ð¤È¾åÅÄåºÀ¤¤Î°ì·â¤Ë´üÂÔ
¡¡½Ö´ÖÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌîÀ¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾ÇÈ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¡ÊÂ¤ò¡Ë¿¶¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÇËèÆü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤ËÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¡£¤¢¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤Ë¿¶¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡10·î10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾®Àî¹Ò´ð¤¬¹ë²÷¤Ê±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ç³èÌöÃæ¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÂåÉ½¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¡¡photo by Sano Miki
¡¡0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿21Ê¬¡¢Á°Àþ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤«¤éº´Ìî³¤½®¤¬¾®Àî¤Ø½Ä¥Ñ¥¹¤ò»É¤·¤³¤à¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¥·¥å¡¼¥ÈÂÎÀª¤Ø°Ü¹Ô¤·¤ÆÌÂ¤ï¤º±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¶¯Îõ¤ÊÌµ²óÅ¾ÃÆ¤ÏGK¤ËÈ¿±þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¤È¥Ñ¥Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë°ÌÃÖ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¬¥·¥ã¥¬¥·¥ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È½Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¥¬¥Ã¤ÈÁ°¤Ë¤¤¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¤¤Ä¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Á¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ÎÃæ¹ñÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Îµ¡²ñ¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡ÊÁ°¤Î»î¹ç¤«¤é¡ËÁª¼ê¤òÊÑ¤¨¤ÆÄ©¤ó¤ÀÀï¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤«¤é¤³¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê£¿ôÆÀÅÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú11»î¹çÌÜ¤Ç10¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡Û
¡¡Ê£¿ôÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î±¦CK¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¤¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¯¡£¤³¤ì¤ÏGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤ò¤À¤ó¤À¤ó¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÅì¡Ë½ãÌé¤¯¤ó¤ä¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢ËÍ¤¬CK¤ä¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¦ÄÌ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥¿¥Õ¤ÊCB¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÀ©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¹¶·â¤ËÎ®¤ì¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎCB¤Ï¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³°¤»¤¿¾ìÌÌ¤Ï²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶¯¤µ¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤Ë¶¯¤µ¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Á°²óÀèÈ¯¤·¤¿Ãæ¹ñÀï°ÊÍè¤À¡£¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Î¹ñ¤«¤é½é¤á¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢11»î¹çÌÜ¤Ç10¥´¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¾®Àî¼«¿È¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¼Á¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆÀÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤ÎÁª¼ê¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Î½Ð¸½¤È¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¾®Àî¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¥º¥Ð¥êÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç½ªÈ×¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤À¡£¡Ú³«Ëë¤«¤é£¸Àï£¸È¯¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Û
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤òÁö¤ë27ºÐ¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò2-2¤È¤¹¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥ÈºÝ¤ØÎ®¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤Î»ëÌî¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¾åÅÄ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·è¤á¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Ç¼ÆÀ¤Î°ì·â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºßÀÒ£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é£¸Àï£¸È¯¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£µ¥´¡¼¥ë¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£·¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Áá¡¹¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀÎÌ»º¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡×
¡¡¾åÅÄ¤È¾®Àî¤¬Â·¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤À¡£»î¹ç¸å¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¤Ë¤ÏÉñÂæ¤òÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø°Ü¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÆüËÜÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ±Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Ï¡¢5-0¤ÇÂç¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£¹Ò¤é¤Î¼çÎÏ¤òÂ¿¤¯·ç¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¾åÅÄ¤È¾®Àî¤Î½ÐÍè¤Ï¾¡ÇÔ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£