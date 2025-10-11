推定年俸32億！サッカー界のレジェンドの“規格外”な私生活「マンションの壁ぶち壊して…」

スポーツ界の“オフレコ話”を深掘りする番組『オフレコスポーツ』。

10月10日（金）の放送には、前回に引き続きサッカー元日本代表の槙野智章がゲスト出演。元チームメイトのスーパーレジェンド、アンドレス・イニエスタの規格外な私生活を明かした。

【映像】元日本代表・槙野智章が目撃したイニエスタの異次元豪邸

元スペイン代表のイニエスタとは、現役時代にヴィッセル神戸でともにプレーした槙野。

「彼はマンションに住んでいたんですけど、最上階を4部屋借りて、その壁全部ぶち壊してました」と、豪快すぎる生活を明かした。

これには、MCの近藤千尋も「え!?」と驚きを隠せない。

槙野は「そのワンフロア全部の壁をつなげて円にして、子どもたちとサッカーしました」と回想しつつ、「めちゃくちゃ広い家住んでましたし、あとは車8台ですかね」と、豪邸での暮らしぶりを明かした。

イニエスタの当時の推定年俸は32億円。槙野は「夢ありますよ」と語り、近藤も「夢しかないね」と、サッカー界のレジェンドの桁外れのスケールに羨望の眼差しを向けていた。