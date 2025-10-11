ドイツが4-0快勝でA組首位に浮上! B組スイス&D組フランスは3連勝で独走態勢:W杯欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選が10日に各地で行われた。
グループAでは3位ドイツ代表が4位ルクセンブルク代表に4-0で快勝。2位北アイルランド代表、3位スロバキア代表と同勝ち点の首位に浮上した。
グループB首位のスイス代表は3位スウェーデンに2-0、グループD首位のフランス代表は4位アゼルバイジャン代表に3-0で完勝。ともに開幕3連勝を果たし、2位とのポイント差を「5」に広げた。
また、グループJでは勝ち点1差の首位北マケドニアと2位ベルギー代表が直接対決。スコアレスドローに終わり、順位は変わらなかった。
以下、各地の試合結果&順位表
[グループA]
【順位表】
1.ドイツ(6)+4
2.北アイルランド(6)+2
3.スロバキア(6)+1
4.ルクセンブルク(0)-7
第3節
2025年10月10日(金)
北アイルランド 2-0 スロバキア
ドイツ 4-0 ルクセンブルク
[グループB]
【順位表】
1.スイス(9)+9
2.コソボ(4)-2
3.スロベニア(2)-3
4.スウェーデン(1)-4
第3節
2025年10月10日(金)
コソボ 0-0 スロベニア
スウェーデン 0-2 スイス
[グループD]
【順位表】
1.フランス(9)+6
2.ウクライナ(4)0
3.アイスランド(3)+2
4.アゼルバイジャン(1)-8
第3節
2025年10月10日(金)
アイスランド 3-5 ウクライナ
フランス 3-0 アゼルバイジャン
[グループJ]
【順位表】
1.北マケドニア(12)+9
2.ベルギー(11)+13
3.ウェールズ(10)+5
4.カザフスタン(6)-4
5.リヒテンシュタイン(0)-23
第7節
2025年10月10日(金)
カザフスタン 4-0 リヒテンシュタイン
ベルギー 0-0 北マケドニア
※各組1位の12チームが本大会出場。各組2位の12チームに、各組3位以下のチームでUEFAネーションズリーグのグループ優勝チームまたはUEFAネーションズリーグ暫定総合ランキング上位の計4チームを加えた計16チームがプレーオフに進出
