　北中米ワールドカップ欧州予選が10日に各地で行われた。

　グループAでは3位ドイツ代表が4位ルクセンブルク代表に4-0で快勝。2位北アイルランド代表、3位スロバキア代表と同勝ち点の首位に浮上した。

　グループB首位のスイス代表は3位スウェーデンに2-0、グループD首位のフランス代表は4位アゼルバイジャン代表に3-0で完勝。ともに開幕3連勝を果たし、2位とのポイント差を「5」に広げた。

　また、グループJでは勝ち点1差の首位北マケドニアと2位ベルギー代表が直接対決。スコアレスドローに終わり、順位は変わらなかった。

以下、各地の試合結果&順位表

[グループA]

【順位表】

1.ドイツ(6)+4

2.北アイルランド(6)+2

3.スロバキア(6)+1

4.ルクセンブルク(0)-7

第3節

2025年10月10日(金)

北アイルランド 2-0 スロバキア

ドイツ 4-0 ルクセンブルク

[グループB]

【順位表】

1.スイス(9)+9

2.コソボ(4)-2

3.スロベニア(2)-3

4.スウェーデン(1)-4

第3節

2025年10月10日(金)

コソボ 0-0 スロベニア

スウェーデン 0-2 スイス

[グループD]

【順位表】

1.フランス(9)+6

2.ウクライナ(4)0

3.アイスランド(3)+2

4.アゼルバイジャン(1)-8

第3節

2025年10月10日(金)

アイスランド 3-5 ウクライナ

フランス 3-0 アゼルバイジャン

[グループJ]

【順位表】

1.北マケドニア(12)+9

2.ベルギー(11)+13

3.ウェールズ(10)+5

4.カザフスタン(6)-4

5.リヒテンシュタイン(0)-23

第7節

2025年10月10日(金)

カザフスタン 4-0 リヒテンシュタイン

ベルギー 0-0 北マケドニア

※各組1位の12チームが本大会出場。各組2位の12チームに、各組3位以下のチームでUEFAネーションズリーグのグループ優勝チームまたはUEFAネーションズリーグ暫定総合ランキング上位の計4チームを加えた計16チームがプレーオフに進出