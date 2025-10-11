長崎が佐賀との激戦制しホーム開幕戦を白星で飾る…イヒョンジュンらが要所で3点弾炸裂

10月10日、ハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第2節が開催。長崎ヴェルカが佐賀バルーナーズを迎え撃ち、76－67で勝利を飾った。

試合序盤は佐賀に先手を取られるも、15－21の6点ビハインドで最初の10分間を終えた長崎。第2クォーターでは熊谷航が連続3ポイントシュートを沈めると、スタンリー・ジョンソンや馬場雄大も加勢し、長崎が逆転に成功する。その後もリードは譲らず、43－37と長崎が6点を先行して試合を折り返した。

迎えた第3クォーター、長崎はイヒョンジュンが要所で3点弾を沈め、熊谷もペイントアタックからスコアに成功。62－52の2ケタリードで最後のクォーターにつなげると、終盤まで詰め寄る佐賀を馬場の長距離砲でシャットアウト。最終スコア76－67でホーム1戦目を白星で終えた。

ホーム開幕戦で勝利した長崎は、イが19得点6リバウンド3アシスト、馬場が13得点、アキル・ミッチェルが12得点13リバウンドをマーク。一方、前節からの連勝を逃した佐賀はデイビッド・ダジンスキーが19得点6リバウンド、角田太輝が17得点4リバウンド3アシスト、金丸晃輔が16得点を挙げている。

■試合結果



長崎ヴェルカ 76－67 佐賀バルーナーズ（@ハピネスアリーナ）



長崎｜15｜28｜19｜14｜＝76



佐賀｜21｜16｜15｜15｜＝67

【動画】長崎vs佐賀の第1戦ハイライト