『君の名は。』（2016年）や『すずめの戸締まり』（2022年）など、日本のみならず、海外でも大きく認知されているアニメ映画監督のひとりとなった、新海誠。彼が原作・監督・脚本を手掛けた2007年の『秒速5センチメートル』を『アット・ザ・ベンチ』（2024年）の監督であり、写真家でもある奥山由之が実写映画化。どこかインディーズ映画のような質感と、写真家ならではのパースや奥行を活かした画面の切り取り方の側面からもアート的で独自性を感じられる作品だ。

アニメ版は短編3作によるオムニバス作品となっており、上映時間は62分であったのに対し、今回の実写版では121分に拡張。それによって、アニメ版では描ききれなかった部分や、モブ的に扱われてしまっていたキャラクターの深堀りなど、長編であることを十二分に活かした構成となっていることからも、改めて実写映画化した意義は強く感じることができた。

そもそも本作には、視点が若干異なる小説版と漫画版が存在している。とくに小説版は、アニメ版で情報不足だった部分を言及するかたちで拡張された作品であり、さらに視点の切り替えが異なっていた。そして今作は、アニメ版と小説版をリスペクトしながら、さらに拡張させた完成形と言ってもいいだろうし、もともと構想としてあった、総合プロジェクトのようにすら感じるほどに、メディアミックスの一部として欠かせないピースなのだ。

まず今作をどう観るかという点だが、『秒速5センチメートル』が描いているのは、ラブストーリーではない。すれ違いを繰り返しながら、最終的に運命の糸に導かれて結ばれるといった、2000年～2010年代前半によく見られた、純愛系韓流ドラマ展開をあざ笑うかのような皮肉的な視点も入った作品だ。新海誠の経験も反映されているため、逆にリアルといえるかもしれないが、そこに実写だからこその説得力も加わった。

SF要素も媒体によっては若干あるものの、それもそこまで主軸ではない。ハッピーエンドなのか、バッドエンドなのかは観る人によっても受け止め方が違うだろう。では何を描いているのかというと、それは「喪失による切なさ」である。それも実現不可能な漠然とした未来ではなく、少し手を伸ばせば掴めたかもしれない未来。その可能性の喪失だ。つまり人間であれば誰もが経験しているはずのものが描かれている。

あのとき、ちゃんと「好き」と言っていたら、何か変わったかもしれないし、何も変わらなかったかもしれない。しかし、ひとつの未来の可能性を喪ってしまったのは事実で、自分が何かしら弱っているときにこそ、その喪った未来にすがるようになってしまうのが人間だ。今作のなかでも遠野貴樹（松村北斗）は、現実逃避として過去の思い出にアクセスしている。

人間は選択によって大きく人生が変わる。それは恋愛においても同じ。アニメ版同様に、山崎まさよしの「One more time, One more chance」が効果的に使用されているが、その歌詞が今作のテーマそのものを表している。

ただし喪失した未来だと思っていることが、実は勘違いと自己視点に偏った考え方による産物である可能性もあるわけだ。日本でも海外でもそうだが、よく映画やドラマのなかで、主人公の回想で始まる物語がある。しかし改めて考えてもらいたい。主人公視点の回想は、正確なものといえるだろうか？ その人物の解釈や思い込み、時間によって、理想と幻想がミックスされ、美化され、変化し、ときに劣化された、実際とは異なる架空現実とはいえないだろうか。喪失したと思っていることこそが、そもそも不正確なのかもしれない。

誰が言ったか、「男はロマンチスト、女はリアリスト」という理論がある。この理論を下敷きにした『カンバセーションズ』（2005年）や『男と女の不都合な真実』（2009年）といった作品もいくつか制作されている。多様性が謳われる現代において、時代錯誤のような理論ではあるし、ある意味、ジェンダー差別的な側面があるものの、今作が描いているのは、男性は引きずるし、夢を見るけど、女性の場合は、夢は夢、過去は過去として割り切って先に進む。簡単に言えば女性のほうは、考え方が大人。そういうステレオタイプな理論も含まれているのが、賛否両論の大きな要因といえる。

しかし、今作のなかでは、それが上手い具合に改善されていた。女性キャラクターにも命が吹き込まれていたのだ。そこはアニメや小説にない、実写ならではの説得力だ。

淡々とした物語に、肉付けをしていくことで、キャラクターひとりひとりの奥行が圧倒的に増したのも感じた。それはメインキャラクター以外にも及んでいて、例えばアニメ版では、ほとんど登場しない、中盤の主人公・澄田花苗の姉（高校教師）の役割が重要な存在として用意されているし、謎のままだった疑問の回答もある。アニメ版では、全く機能していなかった人物たちにも命を与えることで、主人公の偏った視点ではなくなったのだ。

そしてタイトルの意味にも重要な役割を与えている。『秒速5センチメートル』というタイトルは「桜の花びらが落ちる速度が秒速5センチメートル」になることを意味しているが、この計算は正しくない。今作のもうひとりの主人公・篠原明里が適当に言ったことなのだ。それが大きな伏線として機能するように仕向け、タイトルの意味をより深く印象付けた構成と演出は奥山由之ならでは。（文＝バフィー吉川）