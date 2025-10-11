水谷隼、公明党の連立離脱に反応「株価大暴落してる」「為替は不安定」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が10日、自身のXを更新し、日経平均株価や為替相場の動きが激しい中で取引結果を報告した。
【画像】日経株価＆為替が大暴落！すげぇ…儲けた水谷隼の取引スクショ
10日の日経平均株価の終値は、491円安の4万8088円で取引を終え、NYダウも878円安い4万5479円で終えた。値動きが激しく水谷は「公明党が連立離脱！ 為替の値動き激しいし、株価大暴落してる」と焦り。
続けて「トランプ大統領「中国製品への関税引き上げを検討中」で大暴落 この前のラジオ聴かれていた方は大丈夫と信じたい 為替は不安定…でも稼ぐ時はこういうとき」とし、「助かった〜」とFXで＋6万円を儲けたスクショ画像を投稿した。
水谷と言えば個人投資家として知られており、経済番組やイベントにも多数出演。過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。ケタ違いの含み損も明かして、FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿するなど、波乱な取引が続いている。
【画像】日経株価＆為替が大暴落！すげぇ…儲けた水谷隼の取引スクショ
10日の日経平均株価の終値は、491円安の4万8088円で取引を終え、NYダウも878円安い4万5479円で終えた。値動きが激しく水谷は「公明党が連立離脱！ 為替の値動き激しいし、株価大暴落してる」と焦り。
続けて「トランプ大統領「中国製品への関税引き上げを検討中」で大暴落 この前のラジオ聴かれていた方は大丈夫と信じたい 為替は不安定…でも稼ぐ時はこういうとき」とし、「助かった〜」とFXで＋6万円を儲けたスクショ画像を投稿した。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿するなど、波乱な取引が続いている。