ナ・リーグ西地区のドジャースは、13日（日本時間14日）からリーグ優勝決定シリーズに臨む。

米放送局『FOXスポーツ』は地区シリーズ第5戦の終了後、ドジャースの今後について展望。ポストシーズンで結果が出ない大谷翔平投手に触れ、さらなる快進撃の原動力になると予想した。

■「彼らが絶対にしないこと……」

『FOXスポーツ』の解説陣は、今ポストシーズンのドジャースを分析。攻撃、守備、投手力など、いずれの分野でも優れており、どのような戦い方でも勝利できるオールラウンドな強さを持つと評価。通算696本塁打を誇るアレックス・ロドリゲス氏は、「彼らが絶対にしないこと、それは自滅」と最大の強みに注目した。

「フィリーズは自滅したし、ヤンキースも基本的なミスで自滅した。ドジャースは（地区シリーズ）4試合で本塁打2本しか打たずにフィリーズを倒したんだ」と称賛すると、レッドソックスのレジェンド、デビッド・オルティス氏も「ドジャースって組織は、こういう状況に備えて準備している。打線全体、投手陣、コーチングスタッフまで、みんな準備している」と同調した。

また、オルティス氏は、地区シリーズで18打数1安打と不振の大谷を挙げ「オフェンスはモンスター級。オオタニだよ。彼はまだ寝ている状態だ。まだ本気を出していないのに、皆をボコっている。この男が本気になったら……」とし、大谷の復調次第でドジャースはさらに快進撃を続けていくと予想した。

リーグ優勝決定シリーズ進出を決めたドジャースは、11日（同12日）に行われるカブスとブルワーズの勝者と対戦する。ナ・リーグ2位の得点力を誇るカブスに、機動力を備えたブルワーズ。王者ドジャースの次なる対戦相手は……。