

―――――――――――――――――――10月13日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (スポーツの日)

・大阪・関西万博が閉幕

◆国際経済ｅｔｃ

・米国債券・為替市場休場 (コロンブス・デー) 、カナダ、タイ市場休場

・インド9月消費者物価指数 (19:30)

★中国9月貿易収支

・ノーベル経済学賞の発表

・IMF・世界銀行の年次総会 (ワシントン、～18日)



―――――――――――――――――――10月14日 (火) ――

◆国内経済

・9月マネーストックM2 (8:50)

・9月投信概況 (15:00)

・IT見本市「CEATEC 2025」 (幕張メッセ、～17日)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国9月失業率 (15:00)

・ドイツ9月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・ドイツ10月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏10月ZEW景況感指数 (18:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が講演 (15日1:20)

★IMF世界経済見通し

・マイクロソフト 「Windows 10」のサポート終了

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、ウェルズ・ファーゴ 、ゴールドマン・サックス・グループ 、ブラックロック 、シティグループ

◆新規上場、市場変更 など

〇中野冷機 <6411> [東証Ｓ]：上場廃止

〇フジ・コーポレーション <7605> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月15日 (水) ――

◆国内経済

・8月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・8月設備稼働率 (13:30)

・9月訪日外客数 (16:15)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国9月消費者物価指数 (10:30)

★中国9月生産者物価指数 (10:30)

・ユーロ圏8月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国9月消費者物価指数 (21:30)

・米国10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (16日3:00)

★G20財務相・中央銀行総裁会議 (ワシントン、～16日)

【海外決算】

[米]バンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー 、アボット・ラボラトリーズ 、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス /[欧]ASMLホールディング

◆新規上場、市場変更 など

★ライオン事務器 <423A> ：東証Ｓ上場

〇日新 <9066> [東証Ｐ]：上場廃止

〇フィットイージー <212A> ：東証Ｓ・名証Ｍ→東証Ｐ・名証Ｐ



―――――――――――――――――――10月16日 (木) ――

◆国内経済

★8月機械受注 (8:50)

・8月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国8月GDP (15:00)

・ユーロ圏8月貿易収支 (18:00)

★米国9月小売売上高 (21:30)

★米国9月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国10月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

・米国8月企業在庫 (23:00)

・米国10月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (17日1:00)

・G20気候環境持続可能性相会合 (南アフリカ・西ケープ、～17日)

【海外決算】

[米]チャールズシュワブ 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 、トラベラーズ /[台]★台湾積体電路製造（TSMC） /[印]インフォシス

◆新規上場、市場変更 など

★テクセンドフォトマスク <429A> ：東証Ｐ上場

〇シダー <2435> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇富士山マガジンサービス <3138> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇協栄産業 <6973> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月17日 (金) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏9月消費者物価指数[確報値] (18:00)

★米国9月住宅着工件数 (21:30)

・米国9月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国9月輸入物価指数 (21:30)

・米国9月輸出物価指数 (21:30)

★米国9月鉱工業生産 (22:15)

・米国9月設備稼働率 (22:15)

・米国8月対米証券投資 (18日5:00)

【海外決算】

[米]アメリカン・エキスプレス

◆新規上場、市場変更 など

★ユーソナー <431A> ：東証Ｇ上場

〇メドピア <6095> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月18日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――10月19日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ボリビア大統領選決選投票

・北キプロス大統領選



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



