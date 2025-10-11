½Ð±À¤ÈÈ¢º¬¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦ÅìÍÎÂç¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¢¼ç¾¡¦ÌÖËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï5°Ì°ÊÆâ¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö·ëÂ«¡×¤·¤Æ±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø
¡¡5·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦Áª¹Í²ñ¤ò11ÉÃº¹¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÅìÍÎÂç¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¹ç½É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ´º°¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ç¾¡¦ÌÖËÜ²Â¸ç¡Ê4Ç¯¡Ë¤À¡£¡Ö¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦4Ç¯À¸À¤Âå¡£¿·¼ç¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ò°æ½Ó¹¬´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÌÖËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¹Í²ñ¤ÇÀËÇÔ¤·¤Æ¡¢°ËÀªÏ©¤Î18Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅý¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀèÇÚÊý¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÈÅ´º°¤Î¥×¥é¥¤¥É¡É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î22Æü¤Î¤¢¤ª¤â¤ê¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸µÏ¿²ñ10000m¤È7·î20Æü¤Î´ØÅì³ØÀ¸ÌÖÁö²Æµ¨µÏ¿Ä©Àï¶¥µ»²ñ10000m¤Ç¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾å¾º¡£²Æ¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ç¾¤È¤·¤ÆÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤«¤é¤¤Ä¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸³èÌÌ¤Ç¤â¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÃí°Õ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÖËÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÀï¤¦µ¤»ý¤Á¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²Æ¹ç½É¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Ï³ØÀ¸±ØÅÁ¡£ÌÖËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç·èÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ©¤à¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£²Æ¹ç½É¤ÏÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø·ëÂ«¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£½Ð±À±ØÅÁ¤«¤éÀï¤¨¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø5°Ì°ÊÆâ¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁ°²ó¶è´Ö¾Þ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿8¶è¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢ÉüÏ©¤ÇÂç»ö¤Ê9¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
È¢º¬4¶è¤Ç²÷Áö¤·¤¿´ßËÜÎËÂÀÏº¤Î¶ì¤·¤¤¸½¾õ
ÅìÍÎÂç¡¦´ßËÜÎËÂÀÏº¡¡
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦¹»Áª¹Í²ñ¤ÇÍîÁª¡¢11ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬´ßËÜÎËÂÀÏº¡Ê4Ç¯¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï10¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï4¶è¤Ç7¿ÍÈ´¤¤òÈäÏª¡£ÅìÍÎÂç¤Î20Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤À¤¬¡¢Á´ÆüËÜÁª¹Í²ñ¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¢¤Î¥¤¥Ü¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹ÂÎ¢¤Ë¥¤¥Ü¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é2Ç¯¤¯¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î1·î¤Ï¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¡¢¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¹Í²ñ¤ÏÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¤¥Ü¤Î±Æ¶Á¤Ç±¦Â¤ò¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤á¤º¡¢¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÀµ¤¹¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£²Æ¹ç½É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±À±ØÅÁ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÇ®¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁö¤ê¤Î´¶³Ð¤ÏÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³°Ê³°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶è´Ö¿·¤Ê¤ÉµÏ¿ÌÌ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²Æ¤Ï½çÄ´¤Î2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹
ÅìÍÎÂç¡¦¾¾°æ³¤ÅÍ
¡¡²Æ¹ç½É¤Ç¤â¥¥ì¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¾°æ³¤ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¡£ºòµ¨¤ÏU20À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢²Æ¹ç½É¤Ï·ÑÂ³¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤º¡¢³ØÀ¸±ØÅÁ¤ÏÌ¤½Ð¾ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï5¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎµÜºêÍ¥¤È¸òÂØ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºòµ¨¤Ï¼ó¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø°ã¤¦Áª¼ê¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤Þ¤À±ó¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï4·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢5000m¤ÇÎëÌÚÎ°°ý¡ÊÁáÂç1¡Ë¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¡£²Æ¹ç½É¤â½çÄ´¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¹ç½É¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤â¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬50¡Á100km¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦¹»Áª¹Í²ñ¤Ç¤ÏºÇ½ª4ÁÈ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡È¥¨¡¼¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¡É¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤À¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥àÌÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Îý½¬¤Ï¾åµéÀ¸¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥ì¡¼¥¹¤Î·ë²Ì¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¨¡¼¥¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½Ð±À±ØÅÁ¤Ï1¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡ÈËÜÌ¿ÉÔºß¡É¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡Ê½¸ÃÄ¤Î¡Ë¸å¤í¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤ËÇ´¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤¬»ý¤ÁÌ£¡£1¶è¤«2¶è¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤¬Å´º°¤ò¡È¿·»þÂå¡É¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¡¡
