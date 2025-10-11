蛯原友里、妹・蛯原英里との2ショット公開「美人姉妹」「顔そっくり」と話題
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの蛯原友里が10月10日、自身のInstagramを更新。双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】蛯原友里「そっくり」と話題の美人妹公開
3日に誕生日を迎えたことを報告していた友里。この日は「今年は1日遅れで 英里家族と一緒に石垣島でお祝いできました」と記し、英里と笑顔で肩を寄せ合う2ショットを公開した。また、バースデープレートで祝われる場面や、それぞれの子どもたちと共に並んで星を見上げる微笑ましい写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「顔そっくり」「素敵な誕生日」「仲良し」「ずっと綺麗」「家族の絆感じる」といったコメントが寄せられている。
蛯原はRIP SLYMEのILMARIと2009年に結婚し、2015年11月に第1子男児、2021年11月に第2子女児の誕生を発表している。英里は、2004年7月に一般男性と結婚し、2014年8月に第1子となる女児、2018年9月には第2子男児を出産した。（modelpress編集部）
◆蛯原友里、妹・英里と2ショット公開
◆蛯原友里・英里姉妹の2ショットに反響
