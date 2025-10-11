2025年10月31日オープン

成田空港の第2ターミナルに「エアポートカフェ NODOKA」が2025年10月31日にオープンします。この施設は時間制料金で誰でも利用できる24時間営業のもので、一般的な「カフェ」とは異なる充実した設備が特徴です。

【画像】えっ…これが成田空港にオープンする「カフェ超え超有能施設」です

同施設では、フリードリンクで気軽に飲み物や軽食を楽しめるカフェエリア、一人でくつろげる個室ブース、家族・友人と気ままに羽を伸ばすことのできる芝生エリアのほか、シャワー、会議スペースなども用意されています。利用料金は個室30分800円から、オープン席30分600円からです。成田空港を運営するNAA（成田国際空港）は「隙間時間でのひと休みや早朝便搭乗前の長時間滞在まで、多様なニーズにあわせて快適にお過ごしいただけます」としています。

また同施設ではオープニングキャンペーンとして、2026年1月31日までの期間限定で、朝7時台までに出発する航空便を利用する旅客を対象に利用料金30%オフキャンペーンも展開されます。