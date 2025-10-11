学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（６区間４５・１キロ）は１３日、島根・出雲市＝で行われる。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の原晋監督（５８）はレース２日前の１１日、今季初戦の出雲路で狙う年度またぎの連勝に向けて戦略の一端を明かした。また、３大駅伝前、原監督の恒例となっている「〇〇大作戦」の発令を今季も続行することを宣言した。

青学大は、７年ぶり（６大会ぶり）５度目の出雲路制覇に向けて、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）のエース黒田朝日（４年）を最長の最終６区（１０・２キロ）に配した。重要な１区（８・０キロ）は今年１月の箱根駅伝ではルーキーながら１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（ひかる、２年）、エース区間の３区（８・５キロ）は飯田翔大（かいと、２年）が担う。

「１区から５区までトップから１００メートル以内で確実にタスキをつないでほしい。１００メートル以内なら、どの区間でもトップ浮上のチャンスがあります」と原監督は話す。中継所からスタート直後の１００メートルは時間にして１５〜１６秒。「アンカーの黒田朝日はトップが見えれば逆転のチャンスがある。キャプテンの朝日は笑顔で優勝のゴールテープを切ってほしい」と指揮官は優勝の青写真を描く。

原監督と言えば、学生３大駅伝前に発令する「〇〇大作戦」が恒例となっている。今年１月の第１０１回箱根駅伝では「あいたいね大作戦」を掲げて優勝。その作戦には深い意味もあった。「大作戦シリーズはあきられているかもしれませんけど、今季もやりますよ。出雲駅伝でも考えています」と原監督は笑顔で話した。レース前日の１２日に「〇〇大作戦」が発令される見込みだ。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

青学大の出雲駅伝区間登録メンバーは以下の通り（レース当日、区間登録選手と補欠選手の変更が可能。区間登録選手間の変更は不可）。

▽１区 （８・０キロ）小河原陽琉（２年）

▽２区 （５・８キロ）宇田川瞬矢（４年）

▽３区 （８・５キロ）飯田 翔大（２年）

▽４区 （６・２キロ）神邑 亮佑（１年）

▽５区 （６・４キロ）塩出 翔太（４年）

▽６区（１０・２キロ）黒田 朝日（４年）

▽補欠 折田 壮太（２年）

▽補欠 椙山 一颯（１年）