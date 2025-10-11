プロトレーナー・木場克己氏が教える、ビジネスマンにおすすめの体幹トレーニング

長時間のデスクワークやスマートフォンの操作により染みついた「前かがみ姿勢」は、首・肩のこりや腰の痛みなど様々な不調の引き金となる。「姿勢の改善には体幹トレーニングが有効」と話すのは、日本代表FW久保建英、DF長友佑都をはじめ多くのトップアスリートを支える木場克己トレーナー。そこで姿勢を改善し、スポーツや仕事のパフォーマンスアップにつながる体幹トレーニングについて話を聞いた。（取材・構成＝長島 恭子）

◇ ◇ ◇

私は長年、体幹トレーニングを軸に指導していますが、トレーニングの際、最も重視しているのは姿勢です。体幹トレーニングと聞くと、「アスリートのやるもの」「強い体を作るためのもの」とイメージする人も多いのですが、本来は体の軸を作り、正しい姿勢を手に入れるためのトレーニングです。

体幹トレーニングで重要なポイントは、体の深層部（インナーマッスル）と表層部（アウターマッスル）をバランスよく鍛えることです。ところが多くの方は、腹筋や背筋など、見た目にわかりやすいアウターの筋肉ばかり鍛える傾向があります。

確かにアウターマッスルはパワーに優れた筋肉ですが、外側ばかり鍛えた体幹は軸が弱い。ちくわをイメージするとわかりやすいのですが、どれだけ外側の筋肉だけ鍛え上げても中心部が空洞のままでは「ぐにゃぐにゃ」の状態です。これではコンタクトプレーで当たり負けしないどころか、立つ・座る・歩くといった基本的な動作でも姿勢を支えることができないのです。

長友佑都選手が大学時代、初めて私のもとを訪れた時もまさにこの状態でした。そこで、一度アウターを鍛えることをやめてインナーマッスルをメインに鍛えると、軸が強くなり、コンタクトプレーの際も脊椎（せきつい）がブレなくなりました。その結果、悩んでいたヘルニアや分離症も出なくなったのです。

正しい姿勢を維持できないと、肩こりや腰、股関節の痛みを引き起こします。

また、姿勢が悪いと内臓が圧迫され、血流が悪くなり、消化器系の働きが妨げられると考えられます。逆に姿勢を正すだけで、腸の環境の悪化や便秘を防ぐといった「腸活」にもつながるのでは、と考えます。

このように体幹が弱いままでは、アスリートであれば競技パフォーマンスの低下に、一般の方であればボディーメイクがうまくいかない、また趣味のスポーツやレジャーを楽しめない、健康を損なうなど、生活のクオリティーの低下につながります。

アスリートであれ、ビジネスマンであれ、本来あるべき正しい姿勢を取り戻す体幹トレーニングは、最も重要なトレーニングだと言えます。

腹式呼吸で「筋肉のコルセット」を鍛える

さて、具体的な体幹トレーニングのやり方ですが、フルマラソンを目指すのか、ゴルフのスコアを伸ばしたいのか、体を強く見せたいのかなど、目標によって異なります。しかし、すべての方に共通してやってほしいのが腹式呼吸です。

腹式呼吸を行うと、横隔膜や腹横筋といった内臓を支えるインナーマッスルがしっかり動き、おなかを支える「筋肉のコルセット」が鍛えられます。すると体幹の安定感が増し、走る、ひねる、体を相手に寄せても体がブレません。

腹式呼吸はわざわざ時間を作らなくても、通勤時間中や仕事の休憩時間に手軽に実行できます。また、寝る直前に腹式呼吸をやると副交感神経の働きが高まり、腸の働きを促し、睡眠の質もよくなります。

普段、意識してやったことがない人は筋肉痛になるほど効くので、継続して取り組みましょう。

【HOW TO】

背筋を伸ばし、おなかを膨らませながら3秒で鼻から息を吸い、へこませながら3〜5秒で口から息を吐ききる。その時、へその左右が硬くなればうまくできている。これを10回続ける。1日を通し、2、3セット行ってもいい。

手のひらの位置でわかる自分の姿勢

次は、前かがみ姿勢の特徴である「猫背」や「巻き肩」をリセットする体幹トレーニングです。両手を頭の後ろで組むことで、左右の肩甲骨が寄り、巻き肩や猫背姿勢を正します。同時に姿勢や歩行を支える腹部のインナーマッスルと股関節や臀部の筋肉を鍛え、ブレない軸を作ります。

始める前に、現在の自分の姿勢をチェックしてください。直立の姿勢で両腕を自然に下ろした時、手のひらの位置はどこにありますか？

もし、手のひらが太ももの横ではなく、前面、もしくは前面にかかっている場合、あなたは前かがみ姿勢です。腹式呼吸と合わせて以下の姿勢づくりのトレーニングをしてください。

【HOW TO】

両手を頭の後ろで組み、背筋を伸ばす。口から息を吐きながら、一方のひざをへその位置までゆっくり上げて5〜10秒キープ。この間に息を吐き切る。鼻から息を吸いながら足を床に戻す。続けて2セット行ったら、もう一方も同様に行う。（or 左右交互に2セットずつ行う。）

終わったら、もう一度、直立の姿勢で両腕を下ろしてください。手のひらが太ももの横にくると思います。これが目指す姿勢です。

今回紹介したトレーニングは、毎日、継続するのが理想です。選手たちにも「3日間、トレーニングをしないとインナーマッスルは落ちやすい」と伝えています。まずはこの2種目で体の土台となる姿勢を整えたうえで、競技や体作りの目的にあった体幹トレーニングをプラスしてください。



○木場 克己



小2年で柔道を始め、小6の南九州柔道大会で優勝、優秀選手賞を獲得。中3で県内の大会のタイトルを優勝で飾る。全九州大会団体の部で優勝・県大会軽量級個人戦2位。高校でレスリングを始め、56キロ級九州大会で優勝。インターハイ、国体は団体戦3位。腰椎圧迫骨折で現役を退き、医療人の道へ。鍼灸師、柔道整復師、FC東京ヘッドトレーナー（95〜02年）、サンフレッチェ広島ユースアドバイザー(11〜13年)など歴任。久保建英専属トレーナー。



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。インタビュー記事、健康・ダイエット・トレーニング記事を軸に雑誌、書籍、会員誌で編集・執筆を行う。担当書籍に『世界一やせる走り方』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。