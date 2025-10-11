京都橘2年生MF中野斗馬「ピッチ内外で1つ1つ丁寧に積み上げていきたい」

京都橘高の2年生MF中野斗馬は今、怪我人が続出しているチームの中で必要不可欠な存在になろうとしている。

本職は左サイドハーフだが、このポジションでは主軸であるMF河村頼輝が君臨するため、中野は控えの存在だった。しかし、持ち前のボールを運ぶ力を失わない力を評価され、この夏にボランチにコンバートされると、それが見事にハマった。

「中学時代にずっとボランチをやっていたので戸惑いはなかったですが、当時から課題だった守備や運動量の部分が高校に入って徐々に克服できて、調子が上がっている感じがします」

ボランチとして安定したパフォーマンスを見せるなか、プリンスリーグ関西1部・第14節の阪南大高戦では、河村の負傷もあって左サイドハーフとしてスタメン出場。本来のポジションで何度も鋭い仕掛けを見せた。結果は0-1の敗戦だったが、続く第15節の履正社戦では2ゴールをマークして8試合ぶりの勝利に大きく貢献をした。

「最近、怪我人が一気に増えているからこそ、下からの突き上げは重要だと思っています」

J1のヴィッセル神戸内定が決まったエースストライカーの伊藤湊太、河村らが負傷離脱している中で、ボランチとしてもサイドハーフとしても質の高いプレーを見せられる中野の台頭は間違いなくチームにとってプラス。同時に中野の躍動は京都橘にとってもう1つ大きな意義を持つ。

それは中野が京都橘高の下部組織にあたるWizards（ウィザーズ）FC出身であることにある。今や多くの強豪校が下部組織にあたるクラブチームを持っている中で、京都橘も2020年に立ち上げ、中野は1期生にあたる。

「小学校の時にウィザーズが立ち上がると聞いて、練習会に行かせてもらいました。1期生なので不安なところもあったのですが、スタッフの皆さんの雰囲気も練習も凄く良くて、練習会には（高校の監督であり、クラブのGMでもある）米澤（一成）監督もいらっしゃっていて、いろいろ声をかけてもらいました。

京都橘高は小学生の時によくテレビで試合を見て、憧れていたので『ウィザーズで頑張って、京都橘で全国に出たい』と思いましたし、既に出来ているチームに入るのではなくて、1からスタートする場所に入ってチャレンジしてみたいという気持ちもあって決めました」

中野は大阪府枚方市出身。中学の時から自宅から京都に通う日々をスタートさせた。中学1年生の時には京都橘第2グラウンド（フットサルコート）で練習をしていたが、中学2年生になると大きなクラブハウスと人工芝グラウンド1面、フットサルコート2面、ビーチサッカーコート1面を完備したKYOTO TACHIBANAスタジアムが完成。最高の環境で技術を磨いた。

「ウィザーズでは小池啓介監督に足元の技術やサッカーの楽しさを学びましたし、米澤監督からは人間性の部分を教えていただきました。中学の3年間で本当に大きく成長できたからこそ、高校ではもっとチームのために貢献したいという気持ちと、1期生としてプレーする責任を持って入学しました」

高校に上がると他クラブや中体連から多くの有力選手が入ってくる。1期生ゆえにまだその競争に飲み込まれてしまうこともある。だが、同じグラウンドには後輩たちがかつての自分のように目を輝かせながら、自分たちのプレーを見つめているだけに、ウィザーズの代表として躍動する姿を見せないといけない。

「僕も中学生の時はよくインターハイ予選や選手権予選などに応援に行って、本当に憧れていました。だからこそ、1期生の僕が試合に絡まないとダメだと思っていますし、今後、後輩たちがどんどん続いていけるように頑張らないといけない。常に後輩には見られているので、彼らに恥じないプレーをしたいと思っています」

今、1期生で試合に出場をしているのは中野のみ。歴史を切り開くという自覚と責任感も携えながらピッチの上に立っている。

「怪我人が復帰しても、僕はポジションを譲ったり、負けたりする気持ちはありませんし、自分が引っ張っていくつもりでやっています。言葉だけではなく、日々の練習での取り組む姿勢とか、オフ・ザ・ピッチの面でも気配りや感謝の気持ちを忘れないなど、ピッチ内外で1つ1つ丁寧に積み上げていきたいと思っています」

中野の言葉遣いは本当に丁寧で、かつ強い熱がこもっていた。苦境を乗り越え、チームとしてより逞しくなっていくために。中野は後輩たちの思いも背負ってその能力を解放する。（FOOTBALL ZONE編集部）