ロックバンド「Kode Talkers」のヴォーカル＆ギターでバイクレーサーの長瀬智也さんが自身のインスタグラムで、来月9日に筑波サーキットで開催されるレース最終戦への来場を呼びかけています。

長瀬さんは11月9日(日)に筑波サーキットで開催される「mcfaj主催 2025 クラブマンロードレース 最終戦」に「Japanese Chopper Racing」の一員として出場することを公表しました。





長瀬さんは「1戦目の筑波、2戦目の富士と、目でわかるほどの来場者の数に胸が熱くなったのはきっと僕だけではないと思います」と、地道な活動が注目を集め続けていることに感謝。レースについて「空冷Vツインのクラシックレーサーでのレース。あなたと同じエンジンのレーサーが勝ったらぶち上がること間違いありません」「MAX groupでは、国外の近代レーサーの迫力がきっと刺激に」「サイドカーのレースも激ヤバ」と、様々なタイプのバイクレースが展開されると紹介。「ぜひ今年の思い出の一つにしていただけたら」とオススメしています。









そして「僕らは所詮、アマチュアのライダーです」「しかし何の見返りも気にせずレースに挑む魂の部分はプロとかアマとかどうでもいい次元にいます」と、 “ただ走りたい” という純粋な思いに懸けていることを吐露。他のライダーたちや関係者のことを「感謝と敬意を忘れた日はありません」「大切な戦友であり大切な友です」と伝え、フォロワーに来場と観戦を呼びかけています。









長瀬さんは、今年7月に富士スピードウェイで開催された「MCFAJ クラブマンロードレース」第2戦・MAX10クラスの決勝レースで、見事2位に輝いていました。

