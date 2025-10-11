東洋大・酒井俊幸監督 写真提供／ナイキジャパン（以下同）

全日本選考会の敗因とその後の躍進

今年の箱根駅伝は4年生エースふたりを欠きながら、総合9位でフィニッシュ。窮地を乗り越えて“20年連続シード”を獲得した東洋大だが、5月25日の全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会で悪夢が待っていた。わずか11秒差で18年連続出場を逃したのだ。その敗因を酒井俊幸監督はこう分析している。

「今年は全日本選考会が例年より1か月早かったなかで、冬季に主力選手の体調不良があり、彼らの始動が遅れたんです。また本来なら出場するべき選手がスタートラインに立てなかった。そういう状況の積み重ねが全日本の出場権を逃した原因だと考えています」

箱根駅伝4区で7人抜きを演じた岸本遼太郎（4年）は足裏にウイルス性のイボができ、山上り5区を担った宮崎優（2年）は左股関節に違和感が出たため、全日本選考会を欠場。箱根駅伝で2区を務めた緒方澪那斗（4年）はインフルエンザ感染後に肺炎を患い、2年連続の6区に出走した西村真周（4年）は右大腿骨疲労骨折に続いて恥骨を痛めた。ふたりは出場したものの、まだ仕上がっていなかった。

全日本選考会が終わった直後は、「本戦で通用するレベルがどれぐらいなのか、学生はしっかり理解できていないように映りました」と酒井監督。そのため、「全日本選考会と同じ10000mをもう一度走ることで立て直そうと考えたんです」と10000mレースに再度出場した。

6月22日のあおもりディスタンスチャレンジ記録会10000mは緒方が28分27秒50でトップを飾ると、西村が28分34秒86、迎暖人（2年）が28分55秒92と3人が自己ベストを更新。7月20日の関東学生網走夏季記録挑戦競技会10000mは松井海斗（2年）が28分46秒98で学生3位、緒方が28分48秒44、網本佳悟（4年）が29分26秒50をマークした。

「青森の記録会では緒方と西村が全日本大学駅伝出場校の選手に競り勝ち、日本人学生のなかで上位を占めました。網走のレースでは暑さが厳しいなかでも松井が大きく崩れることなく走りました。学生にとっては自信になったと思います。特に2年生は『狙っていくぞ』という気持ちになり、上級生も『負けられない』という意識が出てきた。チームは良い雰囲気で夏合宿に入ることができました」

夏合宿の取り組みと、その手応え

6〜7月にアップダウンに対応できるような「下地作り」をしたこともあり、夏合宿のハードな練習にもスムーズに移行できたようだ。そのなかでも酒井監督は「自主性」を重要視してきたという。

「基礎的な部分はもちろん指導しますが、提示したメニューにプラスして練習をするというルールを設けて、学生自身が自分で考えて動く取り組みをしています」

8月は、「中間層に合わせたトレーニングメニュー」を組んだこともあり、「チーム全体が安定してきました。特に2年生は昨夏にうまく練習ができなかった松井も継続性のある練習ができているので、手応えをつかんでいると思います」と酒井監督は話す。

夏合宿では着用するシューズについてもこだわっているという。なぜなら、シューズによって設定タイムが変わってくるからだ。

「ジョグに関しては選手に委ねていますが、ポイント練習は選手と相談しながら決めています。ナイキの『アルファフライ』や『ヴェイパーフライ』は距離走では履かず、実践的な練習で使用するようにしています。距離走は『ズームフライ』や『ストリークフライ 2』ですね。シューズに対して無頓着な選手もいるので、パフォーマンス低下や故障につながらないように、自分の感覚でシューズの履き分けができるようになって欲しいと思っています」

山形・蔵王合宿では中大も行った上り坂10kmのタイムトライアルを実施した。

「平均タイムが近年のなかでは良かったですし、非常に手応えがありました。特に宮崎優（2年）と馬場アンジェロ光（2年）は良い走りをしていましたね。また、1年生の木村隆晴など意外な選手も出てきているので、チームの刺激になっていると思います」

出雲駅伝は「ベストメンバーで」

夏合宿を終えて、いよいよ駅伝シーズンに突入する。全日本の出場を逃したため、今季の学生三大駅伝は出雲と箱根の2本になる。例年とは違う“流れ”になるが、酒井監督はポジティブにとらえている。

まずは10月13日の出雲駅伝に向けては、「全日本がないため、ベストメンバーに近いかたちでしっかり挑みたい。手応えをつかめる大会にしたいです」と意気込んでいる。

なお出雲駅伝は1区が松井海斗（2年）、2区が内堀勇（2年）、3区が迎暖人（2年）4区が濱中尊（3年）、5区が馬場アンジェロ光（2年）、6区が宮崎優（2年）。補員に網本佳悟（4年）と田中純（3年）が登録された。

そして全日本大学駅伝のある11月は、「ハーフマラソンや10000mで自信を積み重ねていければなと思っています」と酒井監督。例年と異なり、タイムを狙うレースも考えているようだ。

それから箱根駅伝に向けて、酒井監督はこう宣言した。

「強豪校は往路から攻めてくると思うので、その流れに乗らないと結果は残せません。苦しい展開や状況でも怯まず前へ行く粘り強さが“鉄紺”の目指す継走です。攻めの姿勢も今年のチームには求めていきたい」

激動の箱根駅伝で20年連続シードを達成した東洋大。初夏の悪夢を払拭して、鉄紺の華麗な歴史に新たな1ページを書き加える。

