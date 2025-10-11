¡Ö²¿¤À¤«¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×ÏÃÂê¤Î»Ïµå¼°¢ª¶¥µ»°úÂà¢ª¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹Æþ¤ê¡Ä25ºÐ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
»Ïµå¼°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤â°Û¤Ê¤ë»äÉþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÎëÌÚ°¦²Â»Ò(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢8·î¤Ë¶¥µ»°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÎëÌÚ°¦²Â»Ò¡Ê¤Á¤«¤³¡Ë¤¬¡¢10·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è´Õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿¤À¤«¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×ÎëÌÚ°¦²Â»Ò¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÌë¤Ëµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¹Ô¤Ã¤¿»þ¡Á¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö#±Ç²è¡×¡Ö#¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡×¡Ö#¹ñÊõ¡×¤È3¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅºÉÕ¡£ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï2¼ïÎà¤Î»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£°ì¤Ä¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÊú¤¨¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¸ª¤«¤é¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¿å¿§¥·¥ã¥Ä¤¬±Ç¤ë¡£´Ý¤¤´ã¶À±Û¤·¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8·î8·î¤Î¥×¥íÌîµåDeNA¡¦µð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖCHIKAKO¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿25ºÐ¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ì¡¼»þ¤ä»Ïµå¼°¤È¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö²¿¤À¤«¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¦²Â»Ò¤µ¤ó¤â¥³¡¼¥Ç¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Á¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¶¥µ»°úÂàÉ½ÌÀ¸å¤Î9·î3Æü¤ËÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]