有吉弘行、パンダについて豆知識を披露「間違えて覚えてたので助かりました！知の巨人さま」「可愛い〜」
お笑いタレントの有吉弘行さんは10月10日、自身のInstagramを更新。パンダについて豆知識を披露しました。
【写真】パンダの尻について
コメントでは、「嬉しい知識増えました〜」「可愛すぎます。いつも投稿たのしみにしてます」「間違えて覚えてたので助かりました！知の巨人さま」「了解です」「可愛い〜」「活動的な証」「パンダは白い部分が結構多いんですね」「パンダのお尻〜かわいいですよね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】パンダの尻について
「パンダのお尻〜かわいいですよね」「パンダの尻は汚れているだけで」と書き出した有吉さん。「黒ではありませんのでご注意を」とのことです。投稿にはパンダの尻が見える後ろ姿の写真を1枚載せています。確かに、土汚れのような雰囲気です。
コメントでは、「嬉しい知識増えました〜」「可愛すぎます。いつも投稿たのしみにしてます」「間違えて覚えてたので助かりました！知の巨人さま」「了解です」「可愛い〜」「活動的な証」「パンダは白い部分が結構多いんですね」「パンダのお尻〜かわいいですよね」などの声が上がりました。
「お恥ずかしい」自身のInstagramで面白い投稿をたびたび披露している有吉さん。9日には「お恥ずかしい」と、ハロウィン仕様の大きなカボチャをかぶった人のソロショットを公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)