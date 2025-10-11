ア･ラ･カンパーニュ 2025年クリスマスケーキ予約開始/苺やベリーを贅沢に使った限定ケーキをラインアップ

洋菓子ブランド「ア･ラ･カンパーニュ」は、2025年10月1日から、クリスマスケーキの予約受付を全国店舗･WEBで開始している。

2025年のテーマ「セゾン･ド･ルージュ(赤の季節)」のもと、苺やベリーを贅沢に使った限定ケーキをラインアップする。

さらに、早期予約特典として、幸せを呼ぶツバメをあしらった「オリジナル保冷バッグ」を先着2,000人にプレゼントする。

ア・ラ・カンパーニュ 2025年クリスマスコレクション

〈クリスマスケーキコレクション 2025〉

2025年のテーマ「セゾン･ド･ルージュ(赤の季節)」のもと、南フランスの温もりを感じるクリスマスをイメージし、旬のフルーツとパティシエの手仕事を活かしたタルトやショートケーキを揃えた。

◆予約限定「Saison de Rouge(セゾン･ド･ルージュ)」

【価格】税込8,100円

【サイズ】15cm×15cm

しっとりとしたスポンジに甘酸っぱいベリームースやジュレを重ね、苺とシャンティクリームを贅沢に飾ったスペシャルショート。金箔や星型チョコで華やかに仕上げた。

ア・ラ・カンパーニュ 予約限定「Saison de Rouge」

◆予約限定「Tarte aux fraises spéciaux(タルト オ フレーズ スペシャル)」

【価格】税込9,180円

【サイズ】15cm

白苺「淡雪」と旬の苺を敷き詰め、赤と白のコントラストが映える特別なタルトに仕上げた。

ア・ラ・カンパーニュ 予約限定「Tarte aux fraises spéciaux」

◆「Tarte de Noël au chocolat et fraises(タルト ド ノエル オ ショコラ エ フレーズ)」

【価格】税込4,968円

【サイズ】15cm

濃厚なキャラメルとショコラに苺を合わせた、甘さとほろ苦さのマリアージュが楽しめる。

ア・ラ・カンパーニュ「Tarte de Noël au chocolat et fraises」

◆「Conte de Noël(コンテ ド ノエル)」

【価格】税込5,940円

【サイズ】15cm

苺を一面に敷き詰め、ピスタチオの緑で華やかに彩った。

ア・ラ・カンパーニュ「Conte de Noël」

◆「Tarte aux fruits divers(タルト オ フリュイ ディベール)」

【価格】税込6,264円

【サイズ】15cm

8種のフルーツを宝石のように飾り、華やかな見た目に仕上げた。

ア・ラ・カンパーニュ「Tarte aux fruits divers」

◆「Génoise aux fraises(ジェノワーズ オ フレーズ)」

【価格】4,104円/5,184円(各税込)

【サイズ】12cm/15cm

苺をサンドした定番ショートに、もみの木クッキーを飾った。

ア・ラ・カンパーニュ「Génoise aux fraises」

〈予約･受取スケジュール〉

【受取日】

第1弾:12月20日･21日

第2弾:12月22日･23日･24日･25日

【予約受付期間】

第1弾:10月1日〜12月15日

第2弾:10月1日〜12月18日

【WEB予約締切】

第1弾:12月12日19時まで

第2弾:12月15日19時まで

【予約方法】

店頭･電話予約またはWEB予約

【早期予約特典】

店頭予約した先着2,000人に、幸せを呼ぶツバメをあしらった「オリジナル保冷バッグ」をプレゼントする。

ア・ラ・カンパーニュ 早期予約特典「オリジナル保冷バッグ」

