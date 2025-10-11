母のスマホ代が月2万円。「変えたくない」の一点張りだけど、大手キャリアから格安SIMに乗り換えるのって大変なの？

大手キャリアから格安SIMへの乗り換えは本当に大変？

結論から言えば、格安SIMへの乗り換えはそこまで複雑な作業ではありません。

しかし、親世代の多くは「手続きが面倒そう」「スマホが使えなくなるのでは」などの不安から、格安SIMの乗り換えを躊躇していることが考えられます。

もちろん、新しいサービスへの移行には、ある程度の情報収集や手続きが必要になりますが、以前に比べて格安SIM各社のサポート体制は充実しています。



格安SIMへの乗り換えを成功させるためのステップ

親世代でもスムーズに乗り換えられるよう、以下の3ステップに分けて進めるのがおすすめです。



ステップ1：スマホ端末の確認とプラン選び

まず、現在のスマホが格安SIMに対応しているかを確認しましょう。特に「SIMロック解除」が必要な場合があります。

また、利用するデータ通信量や通話時間に応じて、適したプランを選ぶことが大切です。電話の使用が多い場合は「通話かけ放題オプション」のある会社を選ぶと安心です。



ステップ2：MNP予約番号の取得と格安SIMの申し込み

今の電話番号をそのまま使いたい場合は、現在のキャリアから「MNP予約番号」を取得します。取得後は、乗り換え先の格安SIM事業者で申し込みを行い、SIMカードが届くのを待ちましょう。



ステップ3：SIMカードの差し替えと初期設定

SIMカードが届いたら、スマホに差し替え、初期設定を行えば完了です。設定手順は各事業者の公式サイトで丁寧に解説されており、最近はアプリで簡単に設定できる場合もあります。



格安SIMに乗り換えれば通信費が2000円に？

大手キャリアでは、スマホ代が月1万～2万円かかっている家庭も珍しくありません。

イオン株式会社による「シニアのスマートフォン利用に関する調査」によると、格安SIMを利用している人の通信費は、1000円～2000円未満。最も多い回答となりました。

たとえば、現在月2万円のスマホ代を格安SIMで月2000円にできた場合、年間約21万円の節約になります。浮いたお金を旅行や趣味、老後資金に回すことも可能です。



親世代の意見に寄り添って、納得できる選択を

格安SIMは、家計の見直しや将来のためにも、通信費の最適化は有効な手段です。

しかし、親世代にとっては知らないものへの不安が大きく、ただ「安いから変えよう」と言ってもなかなか納得してもらえないことも多いでしょう。

そのため、スマホの設定や申し込み手続きを一緒に行ったり、店舗対応のある格安SIMキャリアを選んだりして、ご本人が安心して乗り換えることのできる環境を一緒につくっていきましょう。



出典

イオン株式会社 シニアのスマートフォン利用に関する調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー