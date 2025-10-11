È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¡ÈÀè¼ê¡É¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï¤É¤ÎÂç³Ø¤«!? ³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤¬³«Ëë
½ë¤«¤Ã¤¿²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤º¿Àºß·î¤Î½Ð±À¤«¤é¡£³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢¡È¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁ¡É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ãÀïÉ¬»ê¤Î³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤¬³«Ëë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁ¤Î½Ð±À¤òÀ©¤¹¤Î¤Ï¡©
Á°²ó¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î½éÍ¥¾¡¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¾å¸¶Î°æÆ¡Ê¤ê¤å¤¦¤È¡Ë¡¢ÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê¤ë¤¤¡Ë¡¢ÌîÃæ¹±µü¡Ê¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë¤ò¼´¤ËÀïÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¥¢¥ó¥«¡¼·èÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¶ðß·Âç³Ø¤Ï¡¢5000m¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¡Ê13Ê¬09ÉÃ45¡Ë¤ò»ý¤Äº´Æ£·½ÂÁ¤¬º£²ó¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»³ÀîÂóÇÏ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê¤¢¤ª¤¤¡Ë¡¢·¬ÅÄ½Ù²ð¤é¤¬ÎÏ¶¯¤¤·ÑÁö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÏÁ°²ó¡Ê3°Ì¡Ë·Ð¸³¼Ô¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤È±§ÅÄÀî½ÖÌð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÀÞÅÄÁÔÂÀ¡¢°ÂÅçè½¶ê¤é2Ç¯À¸¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÀïÎÏ¤Î³èÌö¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ï±ØÅÁ¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬¤¬7·î¤Ë5000m¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå3°Ì¤Î13Ê¬16ÉÃ56¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¡£¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹©Æ£¿µºî¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤ÈÌò¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«Á°²ó4°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç³Ø¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢5000m¤Ë³ØÀ¸ºÇÂ¿7¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤âÃíÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡¢ÍèÇ¯Àµ·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÈÂ³¤¯Àï¤¤¡£¡ÈÀè¼ê¡É¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï¤É¤ÎÂç³Ø¤«¡½¡½¡£
¾å¸¶Î°æÆ¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡Ë
ºòµ¨Æó´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¼ç¾¡£Á°²ó¤Ï5¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤«¡£
»³ÀîÂóÇÏ¡Ê¶ðß·Âç³Ø¡Ë
Á°²ó¤Ï3¶è¤ò¶è´Ö2°Ì¤È¹¥Áö¡£4¿ÍÈ´¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÏºÇ½ª8¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
Á°²ó¤ÏÃæÈ×¤Î¥í¥ó¥°¶è´Ö3¶è¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥¢¥ª¥¬¥¯¤ÎÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤«¡£
»³¸ýÃÒµ¬¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
6·î¤ÎÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î1500m¤È5000m¤ÎÆó´§¤òÃ£À®¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð±ÀÏ©¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¡£
InformationÂè37²ó ½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö
ÆüÄø¡§10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¥³¡¼¥¹¡§½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡£6¶è´Ö 45.1km¡£22¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸ÊüÁ÷¡£
¼Ì¿¿¡¦SportsPressJP /¥¢¥Õ¥í Ê¸¡¦¥µ¥«¥¤¥Þ¥µ¥È
anan 2466¹æ¡Ê2025Ç¯10·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê