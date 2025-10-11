DeNAの三浦大輔監督が今季限りで退任することが決まった。就任5年目の今年は優勝争いに絡めなかったが、終盤に白星を重ねて巨人との2位争いを制した。4年連続でAクラスに入り、昨年はレギュラーシーズン3位からCS、日本シリーズを勝ち抜いて26年ぶりの日本一に輝いている。球団はその手腕を高く評価し、2年の契約延長を打診したが、三浦監督が固辞したという。舞台裏で何が起きていたのか。

＊＊＊

【写真を見る】三浦氏の後任に有力視される“監督候補”たち

チーム力に疑問符

球界関係者は指揮官の心中を慮る。

「いろいろ大変だったと思いますよ。昨年日本一に輝きましたが、巨人や阪神に比べると救援陣が不安定でしたし、攻守で野球の質が高いとは言えない。昨オフにどのようなチーム改革をするのかと思ったら、左腕の石川達也を戦力外にしましたが、その石川は今季巨人で活躍している。シーズン途中に藤浪晋太郎、ビシエド、フォードとビッグネームを次々に獲得しましたが、補強戦略として有効には見えなかった。右打者への抜け球が多い藤浪の起用法を巡り、周囲からいろいろ言われましたしね。現場だけでなくフロントにもV逸の責任があると思いますよ」

横浜DeNAベイスターズの三浦大輔監督

データを活用した野球がDeNAの特色だが、チーム力が上がっているかというと疑問符が付く。森敬斗、度会隆輝、梶原昂希など期待の若手が伸び悩み、V奪取の切り札として推定年俸9億円で2年ぶりに復帰したバウアーも21試合登板で4勝10敗、防御率4.51とふるわない。藤浪を獲得した際には人工知能（AI）を使ったプロジェクトチームで制球難の改善に自信を見せていたが、右打者の背中の後ろを通過する暴投が度々見られるなど、荒れ球は相変わらずだ。

編成トップの影響力

DeNAは昨オフにコーチ人事で大きな変化があった。編成部長だった進藤達哉氏が1軍ベンチコーチで現場に復帰。ロッテを退団した村田修一野手コーチが新たに1軍担当に就任した。この人事異動により、編成トップの萩原龍大チーム統括本部長の影響力が一気に強まったという。

「進藤さんが編成部長のままだったら、藤浪、ビシエド、フォードの乱獲にゴーサインを出さなかったでしょう。村田コーチの招聘を強く希望したのも萩原さんです。村田は現役時代に横浜のスター選手だったので14年ぶりの復帰は話題を呼びましたが、コーチとしては正直有能とは言えません。巨人、ロッテで打撃コーチを務めましたが『精神論が多く、技術面のアドバイスで引き出しが少ない』という評価でした。今年はリーグトップの510得点をたたき出しましたが、若手がスキルアップしたとは言えず、局面に応じたケースバッティングでも物足りなさを感じました」（DeNAを取材するテレビ関係者）

昨年まで1軍チーフ打撃コーチを務めた石井琢朗野手コーチは、今年から主にファームを担当していた。三浦監督と「確執」が報じられたことがあったが、実際はどうだったのか。DeNAの元コーチが漏らす。

「石井さんは広島、ヤクルト、巨人でコーチを歴任し、丸佳浩（現巨人）、鈴木誠也（現カブス）、村上宗隆（ヤクルト）の能力を引き出すなど非常に優秀な指導者です。ただ、DeNAでは萩原さんとの関係が近すぎて、一部の選手たちから不信感を抱かれていました。実際に他球団の選手をシーズン途中にトレードで獲得した際、『石井さんが萩原さんに獲得を進言した』という情報がチーム内で出回りました。1人のコーチが監督を飛び越えて、編成のトップに選手の獲得を助言することはあり得ません。真偽のほどは分かりませんが、こういった情報が出回ること自体が組織として正常ではない。三浦監督はやりにくかったでしょう。ある選手が『ウチはフロントが監督の足を引っ張っている』と話していたのが印象的でした」

筒香は全幅の信頼を

三浦監督は選手の起用法、ベンチワークに長けていたリーダーとは言えない。

「采配が批判の対象になることが多かったのは事実です。結果論なので判断が難しいですが、継投策や代打の起用法で首をかしげる場面が少なくなかった。7月4日からの阪神3連戦で痛恨の同一カード3連敗を喫しましたが、状態が上がらなかった筒香嘉智を好機の代打で起用し続けて3試合連続三振を喫しました。実績や経験値に期待したのかもしれないですが、相手バッテリーからすれば絶不調だった筒香より、コンタクト能力が高い打者を起用されたほうが厄介だったでしょう」（スポーツ紙記者）

ただ、選手たちの人望が厚かったことは間違いない。

「その筒香は昨年のシーズン中に米国から復帰しましたが、DeNAを選んだのは三浦監督の存在が大きかった。現役時代に一緒にプレーし、野球に向き合う心構えやプロ意識などについて伝え、筒香は全幅の信頼を置いていた。筒香に限らず、『三浦さんのためにも優勝したい』と公言する選手は多かった。まだ51歳と若いですし、DeNAの監督としてまた戻ってきてほしいですね」（スポーツ紙デスク）

後任監督は

巨人と対戦するCSファーストステージが11日から本拠地・横浜スタジアムで開催される。2年連続下克上を目指す中、三浦監督の最後の戦いはどのようなフィナーレを迎えるか。そして、気になるのは後任の監督人事だ。外部招聘なら工藤公康氏、内部昇格なら石井野手コーチが有力候補に挙げられている。

「琢朗さんはDeNAのコーチ就任1年目だった22年のシーズン中に脳梗塞で入院したので、健康面が気がかりです。監督は心身で大きな負担が掛かりますしね。萩原チーム統括本部長が留任するのか、交代するのかも監督人事に影響を及ぼすと思います。萩原さんが編成のトップを外れるなら、ソリが合わずにチームを去った有能なコーチを呼び戻す可能性があります」（前出のスポーツ紙記者）

球団フロントは、監督人事の選定に着手しているだろう。常勝軍団構築を託す新たなリーダーは果たして――。

デイリー新潮編集部