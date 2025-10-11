先月放送の人気番組「有吉の夏休み」（フジテレビ系）で、タレントの野呂佳代が「体形イジリ」をされた際に「笑って見ていた」として批判された、タレントのみちょぱ（26）。なぜ、歯に衣着せぬ発言が支持を集めていたギャルタレントたちによる炎上が起こりやすくなっているのか――ライターの冨士海ネコ氏が分析する。

＊＊＊

【写真を見る】「スタイル良過ぎ…」 大胆な水着姿を披露するみちょぱ

かつてギャルタレントは、テレビにおける「自由の象徴」だった。歯に衣着せぬ物言いで大人社会にツッコミを入れ、バラエティーの空気を軽やかに変えてきた。だが最近、その正直さがむしろ炎上を招いている。

例えばみちょぱ（池田美優）さん。健康的な美貌と場の空気を読んだコメント力は、さまざまな芸能人の支持を瞬く間に集めた。あの有吉弘行さんも例外ではなく、人気番組「有吉の夏休み」にも召集されている。ただ、今年はタレントの野呂佳代さんが体形イジリをされている際、みちょぱさんが笑って見ていたと批判が起きたのだ。

みちょぱ

おそらく演出の一環であり、「お約束」の展開だったはず。だからこそみちょぱさんは不本意だったのだろう。かつての共演者であるフワちゃんの名前を挙げ、「だったらフワ帰ってこいよ！」とラジオで発言してさらなる炎上を招いてしまった。

みちょぱさんとしては、かつて批判をフワちゃんが一手に引き受けてくれていたからという思いがあり、ラジオで言及したようだ。その義理堅さは、ギャルタレントたちが芸能界で重宝される理由でもある、「無遠慮だが根は優しい」「上下関係を重んじる意外な礼儀正しさ」にも通じる。

時代遅れだろうと番組の演出に乗っかり、非常識でも自分を守ってくれた先輩を立てる。その立ち回りはみちょぱさんの「賢さ」として評価されてきたはずだが、今では「軽率」「偉そう」と受け止められているのはなぜか。それはギャルタレントというのは「おじさん」などの権威にかみつくカウンター的存在として多少の失言なども許されるポジションだったが、いつのまにか「分かりやすい敵」がいなくなったことで、むしろ権威的な立場になってしまったからではないだろうか。

みりちゃむの発言もプチ炎上 「おじさんたたき」はもうバラエティーで笑えない？

同様の事例として、みりちゃむの発言も物議を醸した。「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演した際、偏食ならではのエピソードとして「（食べられるものが少ないため）目上の人とのご飯が一番嫌い」「ちょっといいところ連れて行ってあげようとか言われると、クソ迷惑」とコメントし、SNSでは批判の声が上がったのだ。

数年前なら「ギャルらしくてイイ！」「キャラを分かっていて面白い！」で終わった発言ではないだろうか。若くて世間知らずに見えるギャルが、訳知り顔のおじさんMCをぶった切るという演出に、スカッとした爽快感を覚える視聴者だっていたことだろう。

だが今は違う。加速する世の中の「おじさん嫌い」の空気に対して、カウンター的に「おじさんは弱者」「かわいそう」という視点も現れてきているのだ。汚い、臭い、イヤらしいとさんざんにこき下ろされ、「おじさん構文」「ぶつかりおじさん」「おぢアタック」など、おじさんと名のつく流行語は「迷惑」の代名詞となっている。

そしてそのおじさん層を含む中高年が、今のテレビのメイン視聴者層である。現実で疲弊しているのに、テレビでまで馬鹿にされたくないというのはもっともだろう。かつてギャルがかみついていた「上の世代」は、今では同情を寄せられる対象でもあるのだ。

翻ってギャルタレントたちは若く美しく、声も大きい。何かあればすぐ「キモい」「ハラスメント」と上の世代を突き上げる若者という、「強者」そのものの存在だ。結果、ギャルが発言すれば「強い者が弱い者をたたいている」と見なされる構図が出来上がった。つまり、図らずも上下関係が逆転してしまい、「かみつく相手」がいなくなってしまったのだ。

フジテレビ問題でさらに進む「安全運転化」 ギャルを封じるコンプライアンス時代

もう一つの要因は、テレビ業界のコンプライアンス意識が高まったことだ。SNSの普及で炎上が身近になり、制作サイドは企画やタレントのコントロールに細心の注意を払うようになった。毒舌も本音も事前にセリフを調整することが増え、誤解を招かないようテロップで補足する。さらにフジテレビの問題は、業界全体にさらなる自省を促したに違いない。

こうしたオーバーなほどにコンプラを掲げるようになったテレビ業界で、みちょぱやみりちゃむが本来持つ「思ったことを口にする強さ」が、番組内では発揮しにくくなっているのではないだろうか。

しかも、SNSの切り取り文化が追い打ちをかける。テレビで言った一言が、文脈を無視して拡散される。やんちゃな物言いやタメ口、怖いもの知らずの態度など、「ギャルらしさ」を出せば出すほど攻撃されてしまう。ギャルタレントたちは「言えばたたかれ、黙れば埋もれる」という板挟みになっているのだ。

現代社会は「やさしさ」の価値を至上にしてしまった。「優しさ」と「易しさ」である。共感、多様性、配慮、分かりやすさ。もちろん大事なことだが、それが行き過ぎると尖った個性や軽口が排除される。ギャル文化はもともと、「口は悪いが根は優しい」という毒のある愛情表現が魅力だったのではなかったか。

みちょぱの「フワ帰ってこいよ！」も、みりちゃむの「クソ迷惑」も、おそらくは番組全体を盛り上げようとした発言なのだろう。だが今は、そんなノリさえ炎上してしまう。

みちょぱやみりちゃむの炎上は、彼女たちが時代の境目に立っている証拠でもある。「尖る自由」が消え「空気を読むこと」が過剰に求められるテレビの現状は、ギャルだけでなく社会全体が窮屈になっている象徴なのではないだろうか。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部