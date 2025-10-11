大阪・ＭＢＳテレビの情報バラエティー「せやねん！」（土曜・前９時２５分）が１１日放送され、１３日に閉幕する大阪・関西万博の“万博マネー”をピックアップした。

運営費が最大で２８０億円の黒字見込みと紹介。さらに、ミャクミャクを中心とした公式ライセンス商品が８００億円の総売り上げとなったと報じた。そして近鉄百貨店は３〜８月期の連結業績売上高予想を当初は５９９億円としていたが、６２５億円に上方修正。中山真アナウンサーは「万博会場に出店したオフィシャルストアの売り上げが大幅に増加したのが理由」と解説した。吉本新喜劇座長の酒井藍は紹介された金額に驚きつつ「（座員の）森田まりこ姉さんが万博大好き。会うたびにミャクミャクグッズ増えてた」と話して、森田も８００億円のごく一部に貢献していたことを明かした。

ミャクミャクなどの公式グッズは、閉幕後も近鉄百貨店など会場外のショップやネットで来年３月末まで購入可能という。

また、サイエンス社が大阪ヘルスケアパビリオンに展示した「人間洗濯機」の市販化も紹介。１点もので約１億円かけて制作されたものだが、市販される際には「スーパーカー１台分と聞いているので数千万円ほど」と山中アナは話した。