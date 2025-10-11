²¦´ÆÆÄ½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤ÎÈá´ê¤Î¥À¥¤¥¨¡¼Í¥¾¡¤ËÍí¤á¤º¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î±¦¸ªÉé½ý¢ª¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î¾º³Ê¢ª¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î¾×ÆÍ¢ª¼ê½Ñ¡Ä¥×¥íÆþ¤êºÇ¾¯½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£±£¹£¹£¹Ç¯¤ÎÅò¾åÃ«¤µ¤ó
¡¡Æî³¤¤«¤é¾ùÅÏ¤µ¤ì¤Æ£±£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£¹£¹Ç¯¡¢²¦Äç¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£½¢Ç¤¤«¤é£µÇ¯ÌÜ¡¢Æî³¤»þÂå¤Î£±£¹£·£³Ç¯°ÊÍè¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê£±£³ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹°ì¶Ú¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¤¤Ö¤·¶ä¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¡¼¥à¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Í¥¾¡¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¤â¤ß¤Û¤°¤·Å¹¡Ö¤ê¤é¤¯¤ë¡×¤Ç¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÅò¾åÃ«蘐»Ö¤µ¤ó¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬Åö»þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬Ç°´ê¤ò²Ì¤¿¤·´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¤½¤ÎÇ¯¡¢Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Ï£²£°»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Â¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç£±Ç¯´ÖÎ¥Ã¦¤·¤¿Æî³¤»þÂå¤Î£¸£¹Ç¯¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¾¯¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î£²£²Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¤Þ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÀ¿ô¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼è¤é¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±«¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ´¨¤¯¤Æ¡£Áá¤¯½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤¬°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ËÍè¤Æ¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤¿¤éÂ¤¬³ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ï¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢±¦Éª¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸ª¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Î¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ£³£²°ÂÂÇ£³£±ÆÀÅÀ¤ÎÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£»î¹çÅÓÃæ¤ÇÅò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ëµ¢¤êÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È±¦¸ª¤Î´ØÀá¿°¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¹ü¤È¹ü¡Ê¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Î¡ËÉôÊ¬¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¼ð¤ì¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ê½Ñ¤ò²óÈò¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é£²·³¤ËÂÓÆ±¡£¡ÖÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤¿¡£¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÏÆ¤òÄù¤á¤¿¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢£±·³¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ã¼êÆâÌî¼ê¤¬¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥È½èÍý¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ý¥í¥Ã¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¡£²¦´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¤Ã¤¿´é¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡¹²¤Æ¤Æ´ç¥ÎÁãµå¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡££µ·î£²£¸Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÍ··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿¡££²·³Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ª¤Î¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉéÃ´¤Î¤«¤«¤ë¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤Þ¤·¤À¤Þ¤·¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤ÜÁö¤ê¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¹¥í¡¼¡£ÂÇ¤ÄÊý¤â¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯¤â¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤ë¤À¤±¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÂÇ¤Ä¤Î¤â¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¹õ¹¾¤µ¤ó¤«¤é¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×
¡¡»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤¤¤éÎ©¤Á¤«¤é¤«¡¢¹õ¹¾Æ©½¤½õ´ÆÆÄ¤Î¼¸ÀÕ¤ËÈ¿¼ÍÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤³¤Ã¤Á¤âÄË¤¤¤ó¤À¤è¡¢ÌµÍý¤·¤Æ½Ð¤Æ¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ï¤¸¤«¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¸ª¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¸ª¤Î¾õÂÖ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î¾×ÆÍ¡£Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ï£±·³¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£µÆü¤ËÊ¡²¬¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£ÃæÆü¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ©¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤¬¡¢Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ë½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë£²£°£°£°Ç¯¤â¡¢³«Ëë£±·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£²£°£°£°Ç¯¤âËÍ¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÇ¯¤â²Æ¾ì¸åÈ¾¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ç¤â¤Þ¤À´°Á´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÇ¤ÄÊý¤âÁ´Á³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç·ë¶É¡¢°Á÷µå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡×
¡¡²¦¥À¥¤¥¨¡¼¤ÈÄ¹Åèµð¿Í¤ÎÂÐÀï¤ËÊ¨¤¤¤¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥·¥ê¡¼¥º¡£º£¤Ê¤ª¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±¥×¥ì¡¼¤òÅò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þÅò¾åÃ«蘐»Ö¡Ê¤æ¤¬¤ß¤À¤Ë¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë£±£¹£¶£¶Ç¯£µ·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£ÀÐÀî¡¦À±ÎÇ¹â¤«¤é£¸£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆî³¤Æþ¤ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ£±·³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î£¹£°Ç¯¤«¤é¤ÏÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·£³Ç¯Ï¢Â³Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Ë°úÂà¡£¥×¥íºßÀÒ£±£¶Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£²£´£²»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£¸¡¢£±£´£±ÅðÎÝ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¢£±¡¢£²·³¤ÎÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤â¤ß¤Û¤°¤·Å¹¡Ö¤ê¤é¤¯¤ë¡×Ê¡²¬¾®ºûÅ¹¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡£