BAMBI WATER新作♡カップ付きヒートインナーで冬も快適

BAMBI WATERの新作『ブライン ヒートインナー クルーネック ロング』と『タンクトップ』が2025年9月25日より各ECモールで発売中♡特許取得(*1) の技術でバストをしっかり支え、1枚でも美しいシルエットを実現。遠赤外線加工素材であたたかく、軽い着心地で冬の重ね着やリラックスウェアとしても最適。クルーネックは首元まで温かく、タンクトップは重ね着しやすいデザインで日常使いにも便利です。

1枚で美胸＆高ホールド

特許取得(*1) の「COMBINE製法」により、ノンワイヤーでもバストを高い位置でしっかりキープ♡

横流れを防ぎつつ、内蔵カップが浮かずにフィットするので、ブラトップ1枚でも理想のシルエットを叶えます。忙しい朝やリラックスタイムにもぴったりな快適インナーです。

*1. 特許第7671531号

遠赤外線加工で冬もあたたか

表地には遠赤外線加工素材を使用。薄くて軽いのにあたたかく、柔らかな肌触りでゴワつきにくい♡

クルーネックロングは首元まで温め、8分袖で重ね着しても着膨れせずすっきり。タンクトップは腕周りを涼しく保ち、ロングシーズン活躍します。

どちらも自宅でも外出でも快適に着用できます。

デザインと機能性の両立

バンビウォーター ブライン ヒートインナー クルーネック ロング

ブラックのシンプルカラーで4サイズ展開（S～LL）、どんなコーデにも合わせやすいデザイン。

軽くて伸縮性のある生地はルームウェアとしても◎。

バンビウォーター ブライン ヒートインナー タンクトップ

クルーネックロングは3,990円（税込）、タンクトップは3,690円（税込）で手に入り、日常使いのインナーとしても機能性抜群です♡

BAMBI WATERインナーで快適＆美シルエット♡

『バンビウォーター ブライン ヒートインナー クルーネック ロング』（3,990円税込）と『タンクトップ』（3,690円税込）は、特許取得技術でバストを高くキープしつつ、遠赤外線加工素材であたたかく快適。

1枚でも美しいシルエットが叶い、重ね着やリラックスウェアにも最適♡日常をもっと快適に、冬も美胸で過ごせる必須アイテムです♪