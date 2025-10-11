¡ÖºÎÍÑÂç³Ø¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤¬¤Ê¤¤¤È±þÊç¤·¤Ê¤¤¡×¡Ä½¢³èÀ¸3¿Í¤Ë1¿Íà³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼á¤ò¼Â´¶
½¢³èÀ¸¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖºÎÍÑÂç³Ø¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤¬¤Ê¤¤¤È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬½¢³è¥µ¥¤¥È¡Ø½¢³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSynergy Career¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Î¡ÖºÎÍÑÂç³Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬ÆÃÄê¤ÎÊÐº¹ÃÍÌ¤Ëþ¤ÎÂç³Ø¤Î½Ð¿È¼Ô¤Î¼Ô¤òºÎÍÑÁª¹Í¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½¢³èÀ¸¤¬Ìó6³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÂè°ì»ÖË¾¤Î´ë¶È¤Î¡ÖºÎÍÑÂç³Ø¡×¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢2026Ç¯Â´¡¦2027Ç¯Â´¤Ç½¢³èÃæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¢³è¤ò½ª¤¨¤¿³ØÀ¸200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖºÎÍÑÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê10.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê16.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê14.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤È¤¤É¤»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê15.0¡ó¡Ë¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È56.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÎÍÑÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î°õ¾Ý¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¾Úµò¡×¡Ê65¿Í¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö±þÊç¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌÜ°Â¡×¡Ê53¿Í¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¡Ê48¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢ºÎÍÑÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï½¢³èÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤Î»²¹Í»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂè°ì»ÖË¾¤ÎºÎÍÑÂç³Ø¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î±þÊç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¤Ï11.0¡ó¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¤Ï30.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÄê¿ô¤Î³ØÀ¸¤ÏºÎÍÑÂç³Ø¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ÖË¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê17.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê14.5¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿³ØÀ¸¤âÌó3³äÂ¸ºß¤·¡¢ºÎÍÑÂç³Ø¤òÆâÄê²ÄÇ½À¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê20.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¡Ê39.0¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ59.0¡ó¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê12.0¡ó¡Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê8.0¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿³ØÀ¸¤â20.0¡óÂ¸ºß¤·¡¢³ØÎò¤è¤ê¤â¥¹¥¥ë¤ä¿ÍÊªÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÂç³ØÌ¾¤è¤ê¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡×¡Ê88¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡Ê43¿Í¡Ë¡¢¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¡×¡Ö»ñ³Ê¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â42¿Í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÎÏ¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥¥ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦½¢³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¿¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛºÎÍÑÂç³Ø¼ÂÀÓ¤ò´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë½¢³èÀ¸¤Ï56.0% | 3³ä¤Ï¼«Âç³Ø¤¬¤Ê¤¤¤È±þÊç¤»¤º