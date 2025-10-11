高良健吾さんが、2025年10月11日放送のNHK『土スタ』に出演。『未解決事件 北朝鮮拉致』のドラマ編・出演裏話を披露します。そこで、高良さんが沖田修一監督と映画『横道世之介』について語った対談記事を再配信します。*****2022年5月25日に文庫『おかえり横道世之介』（吉田修一・著、19年刊行の単行本『続 横道世之介』を改題の上、文庫化）が刊行される。これを記念し、映画『横道世之介』（13年公開）の監督、沖田修一と、同作品で横道世之介役を務めた高良健吾の対談が実現。クランクインから丸10年、今もなお多くの人に感動を与える名作はどのように生まれたのか。笑顔とハプニングに溢れた撮影当時の様子を語ってもらった。（撮影◎本社写真部）

【写真】役作りで「ずっと何かを食べていた」という高良さん

『横道世之介』主演が決まるまで

沖田 高良くんと会ったのは、2008年に『青梅街道精進旅行』というドラマを撮ったときが最初でしたね。

高良 はい、オーディションに行ったことを覚えています。

沖田 運転免許を取ったばかりのお母さんが、息子を連れて精進料理を食べにドライブするという物語なのですが、その息子役を探していたんです。

高良 自分が19歳のときでした。もう16年前ですか。当時の僕の宣材写真が、なぜか上半身裸だったんですよね。それが決め手だったと聞いたのですが……。

沖田 そんなことないよ！（笑）確かに「ほんわかしたホームドラマなのにこんな尖った子でいいんだろうか」って悩んだ覚えがあるから、印象には残ったんだろうけれど。とにかく会ってみたら気のいい若者で、以降、何度も一緒に仕事をすることになりました。

高良 その後の宣材もなぜか服がはだけていたんですよね。

沖田 そんなにずっと露出が激しかったんだ……。その後、『南極料理人』という映画を撮ることになった際に、高良くんにちょうど良さそうな若者の役があったのでオファーして、その後も『キツツキと雨』にも出てもらって……と続いていくうちに、高良くん主演で映画を撮りたいと思うようになった。そんなときに「九州から上京してきた若者の映画」という、ドンピシャの題材が来たんです。



「僕はとにかく必死だったことばかり思い出すな。80年代の新宿を再現するために、西武新宿駅の前でアイドルのライブをやって、100人ぐらいのエキストラを集めて80年代風の格好をしてもらいました」（沖田さん）

最も撮り直したシーンとは？

高良 現場ではとにかくわいわいやっていた記憶があります。毎回いろんな人が来るし、明るかったですね。

沖田 僕はとにかく必死だったことばかり思い出すな。冒頭の新宿駅のシーンのときは特に緊張しました。80年代の新宿を再現するために、西武新宿駅の前でアイドルのライブをやって、100人ぐらいのエキストラを集めて80年代風の格好をしてもらいました。

高良 懐かしい。何も知らない通行人の方々はびっくりしたと思います。吉高（由里子）さんが演じる祥子ちゃんと初めてデートするシーンも大変だったと思います。当時の下北沢を再現したんですよね。

沖田 そうそう。下北沢はもう雰囲気が変わっていて、思う画が撮れなかったので、東横線菊名駅の入り口の反対側に階段を作ったんですよ。菊名の人たちが「反対側にも入り口ができた！」と戸惑っていました。クレープ屋さんのワゴンとかも予算をかけて呼びましたが、撮ってみたら映っていなくて怒られましたね。（笑）

高良 大変だったのはやっぱり、クライマックスの雪のシーンですね。世之介と祥子ちゃんがクリスマスを祝っているときに、雪に気付いてアパートから飛び出して、外でキスするのをクレーンカメラで上から撮ったのですが、本当に何度もやり直しました。あのシーンでクランクアップだったんですけど、全然アップできませんでした。

沖田 僕もクレーンカメラで撮るとは知っていたけど、とんでもない高さのクレーンが来たからびっくりしたりして。確かに何が気に入らなかったのかは覚えてないけれど、一番やり直したかもしれないね。

高良 演じていて分からないところを、沖田さんは一緒に悩んでくれたことを覚えています。この雪のシーンに限らず、役者と同じぐらい、沖田さんも悩んで話し合ってくれました。演じる側としてはとてもありがたいことでした。

沖田 恥ずかしい。コメントしづらいですね（笑）。そういえば『横道世之介』をフランスで上映する機会があって。向こうだといいシーンで声を上げる人が多いんだけど、あの雪のシーンでは世之介と祥子がキスした瞬間、劇場で口笛が鳴ったんですよね。みんなと一緒に重ねてきた苦労が報われた気がして嬉しかったな。

吉高由里子という強烈な存在

沖田 高良くんが、キャストの中で一番印象に残ってるのは誰？

高良 僕はやっぱり吉高さんですね。出会いは『蛇にピアス』でした。そこから5年ぶりぐらいの共演でしたが、2人とも真逆の役だったんです。現場にはいつも吉高さんの天真爛漫さがあって。僕はクランクインする10日前まで、『罪と罰』のドラマの現場にいました。

クランクアップした次の日にパーマをかけて、ガリガリに痩せていたのでとにかくたくさんご飯を食べました。少しでも丸くなって世之介の優しい雰囲気を出したいと思って、現場でもずっと何か食べていたんです。そのときに、なぜか吉高さんも弁当2つとか食べていたんですよね。

沖田 確かに、2人ともすごい食べてたよね。

高良 「なんでこの人まで食べているんだろう」と思っていたんですけど、プールで水着になるシーンを撮影するときに、身体が丸くなっていて、どことなくお嬢様っぽさが出ていたんです。

沖田 高良くんは役作りだと思ってたけど、吉高さんもそうだったんだね。今更知りました。でも、高良くんがパーマをあてたのも今考えたらすごい。原作の単行本の表紙だと、世之介の髪ってサラサラなんだよね。

高良 自分が当時、眉毛が見えると顔の印象が強くなるって言われて。2、3時間衣装合わせをして試行錯誤した挙句、「ここが違う！」って顔面を指さされたのを覚えています。 それでパーマで眉毛を隠そうとしたんです。

沖田 そんなこともあったね。「衣装じゃなくてそもそもそこかよ！」って。

高良 沖田さんは誰が印象に残っていますか？

沖田 やっぱり吉高さんになっちゃうな……。

高良 なんか吉高さんが気になっちゃいますよね。

沖田 吉高さんのクランクインの日が世之介とハンバーガーを食べるシーンで、控室にいる吉高さんはもう話しかけられないぐらい緊張してた。でも本番では解放されて、何も問題なかったからすごいですね。

高良 確かに、一目で「これが祥子ちゃんだ」と分かる印象的な演技でしたよね。

沖田 池松（壮亮）くんとか綾野（剛）くんとか、すごい人気者がいっぱい出ていたけれど。

高良 すぐ浮かぶのはやっぱり吉高さんですね……。

