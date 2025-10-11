千葉にある「ふなばしアンデルセン公園」へ行ってきた！ コスモスの咲き乱れる園内は、デンマークの建物とハロウィンの飾り付けに彩られた景色が美しい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【海外旅行（国内）投稿祭】19世紀のデンマークの街を再現！ ふなばしアンデルセン公園【ソフトウェアトーク旅行】』という笹梛リアさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今回はnamerou様主催の「海外旅行（国内）投稿祭」参加動画になります 千葉県船橋市にあるデンマーク風景に出会える場所 オーデンセ市全面協力で開発された公園は、流石に面構えが違いますよ

千葉県船橋市にある「ふなばしアンデルセン公園」を訪れた投稿者の笹梛リアさん。

船橋市と姉妹都市であるデンマークのオーデンセ市の全面協力のもと、19世紀のデンマークを模したという本公園。その名前の由来はオーデンセ市が童話作家アンデルセンの出身地だからだとか。

園内はちょうどコスモスが見頃。至る所で咲いています。

ハロウィンが近いのでカボチャの飾り付けもあちこちにありました。

19世紀のデンマークの再現ということで、様々な施設はデンマーク風の建物になっています。

こちらはデンマークから材料を持ち込んだという農家です。

現地の職人の手で忠実に作り込まれています。

こども美術館の中は、アンデルセン童話の世界を再現した空間がこれでもかと広がっていました。

企業協賛の花壇の向こうにたたずむ風車。

外だけでなく中もしっかり回っているところを見ることができます。

デンマークの建物が点在する空間に、アンデルセンの童話の世界と季節の花々が見事に調和しているアンデルセン公園。

こちらの建物ではお土産を売っているそうです。

ミニチュアハウスも可愛らしいですね。

日本にいながらにして19世紀のデンマークを感じられる、ふなばしアンデルセン公園。景色を彩る季節の花々、語り継がれる物語、今の時期ならではのハロウィンにちなんだ演出と楽しめる要素が盛り沢山です。

笹梛リアさんによる解説や映像をもっと見たくなったという方は、どうぞ動画をご覧ください。また、ニコニコ動画では本動画も参加している「海外旅行（国内）投稿祭」が行われています。興味を持たれた方はタグ「海外旅行（国内）投稿祭」」よりご視聴ください。

視聴者のコメント