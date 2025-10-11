【台風情報】台風23号（ナクリー）は奄美～四国～伊豆諸島に直撃か 最大瞬間風速50メートルに…詳しい進路と位置、天気への影響は 気象庁発表
台風第２３号（ナクリー）は、奄美大島の南南東約１６０キロを
ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。
台風第２３号は、１１日９時には
奄美大島の南南東約１６０キロの
北緯２７度１０分、東経１３０度２０分にあって、
ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルで
中心から半径２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
屋久島の南東約１７０キロの
北緯２９度０５分、東経１３１度３５分を中心とする
半径７５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
２４時間後の１２日９時には
四国沖の
北緯３０度４０分、東経１３３度４０分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径１６０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
４８時間後の１３日９時には
伊豆諸島近海の
北緯３３度２５分、東経１４１度２０分を中心とする
半径２１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３４０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
７２時間後の１４日９時には
日本の東の
北緯３４度５０分、東経１５１度４０分を中心とする
半径３００キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径４４０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■13日に伊豆諸島直撃の可能性 天気は
台風第２３号は、１３日には伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。伊豆諸島では、暴風に厳重に警戒してください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
［気象概況］
台風第２３号は、１１日３時には奄美大島の南南東約２００キロにあって、ほとんど停滞しています。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心の東側２２０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風は発達しながら、１２日にかけて日本の南から東海道沖を東北東に進み、１３日には暴風域を伴って、台風第２２号と同じように伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島、九州南部・奄美地方、沖縄地方では、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。伊豆諸島では１１日は、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込むため、台風が接近する前から大気の状態が非常に不安定となるでしょう。１２日から１３日にかけては、台風周辺や台風本体の雨雲の影響を受ける見込みです。
［風の予想］
伊豆諸島では、１３日は飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれのある猛烈な風が吹く所があるでしょう。九州南部・奄美地方と沖縄地方では、強い風や非常に強い風の吹く所がある見込みです。
１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部・奄美地方 ２３メートル （３５メートル）
沖縄地方 １８メートル （３０メートル）
１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
伊豆諸島 ２５メートル （３５メートル）
九州南部・奄美地方 １８メートル （３０メートル）
１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
伊豆諸島 ３０メートル （４５メートル）
［波の予想］
伊豆諸島では、１２日から１３日にかけて、うねりを伴い大しけとなる所がある見込みです。九州南部・奄美地方と沖縄地方では、うねりを伴いしけとなる所があるでしょう。
１１日に予想される波の高さ
九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う
沖縄地方 ４メートル うねりを伴う
１２日に予想される波の高さ
伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う
九州南部・奄美地方 ４メートル うねりを伴う
１３日に予想される波の高さ
伊豆諸島 ７メートル うねりを伴う
［雨の予想］
九州南部・奄美地方と沖縄地方では１１日は、伊豆諸島では１３日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。
１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
伊豆諸島 １００ミリ
九州南部・奄美地方 ８０ミリ
その後、１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
伊豆諸島 ２００ミリ
［防災事項］
伊豆諸島では１３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、１２日から１３日は、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。早めの防災活動を心がけてください。九州南部・奄美地方と沖縄地方では、強風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。