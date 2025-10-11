＜速報＞松山英樹は前半3アンダー 金谷拓実が日本勢トップ
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第3ラウンドが進行している。松山英樹は前半を3バーディ・ボギーなしで回り、首位と7打差のトータル5アンダー・18位タイで折り返している。
【LIVE】大ギャラリーに見守られる松山英樹
トータル12アンダー・単独首位にマックス・グレイザーマン（米国）。3打差2位タイにはザンダー・シャウフェレ、ブライアン・キャンベル（ともに米国）、キム・シウー（韓国）が続いている。日本勢最上位はトータル6アンダー・12位タイの金谷拓実。比嘉一貴はトータル5アンダー・18位タイ、米澤蓮と金子駆大はトータル4アンダー・25位タイにつけている。中島啓太はトータル2アンダー・36位タイ。石川遼はトータル8オーバー・75位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
