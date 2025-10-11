＜速報＞渋野日向子は1つ落とし予選カットライン上で後半へ 原英莉花も2ボギーで後退
＜スタンレーレディスホンダ 2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、現在第2ラウンドが進行中。雨が降るなか、選手たちのプレーが続いている。
【写真】さすがホンダ！ 優勝副賞はかっこいい真っ赤なスポーツカー
初日を3アンダー・28位タイで終えた渋野日向子は先ほど前半の競技を終えた。スタート直後の2番でボギーを叩くと、そこからパー行進。トータル2アンダーで、現在カットライン上の48位タイにつけている（予選通過は第2ラウンド終了時点の50位タイまで）。米女子下部エプソン・ツアーで今季プレーし、来季の米女子ツアー昇格を決めた原英莉花は、現在前半の7番をプレー中。こちらも2番など2つスコアを落とし、トータル2アンダーグループにいる。7アンダー・首位タイで初日を終えた野澤真央、神谷そら、河本結が最終組で午前10時にティオフした。1番でバーディを奪った野澤が、トータル8アンダーで単独首位に躍り出ている。1打差に、前半で4つ伸ばしている渡邉彩香や、バーディ発進の稲見萌寧のほか、岩井千怜、河本、神谷、現在メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、桑木志帆、吉田鈴の8人が続いている。賞金総額は1億2000万円、優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ スタンレーレディスホンダ 2日目リーダーボード
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子が「流行りに乗った」新パターを投入！ その正体は？
大観衆へ“おひさしぶり”の300ヤード砲も！ 原英莉花は上々発進もやや不満？「最後のバーディで許して」
【LIVE】勝みなみ首位 米女子 中国大会スコア速報中！
