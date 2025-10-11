高血圧や腎臓病でも、塩分を気にせず好きなものが食べられる未来へ。その革新的な技術に迫ります。※2025年9月26日放送

【写真を見る】高血圧や腎臓病でも「ラーメンが食べたい！」 “味は理想のまま” 世界注目の “塩分オフセット技術” とは？

「世界中の塩分課題を解決する」

世界各国のベンチャー企業が、ビジネスアイデアを競う「スタートアップワールドカップ」。今年5月、熊本の企業『トイメディカル』が、日本での予選を制して世界大会への切符を手にしました。

トイメディカルは人工透析患者向けの医療用品メーカーとして、2013年に創業しました。転機となったのは、創業3年目の事でした。

トイメディカル 竹下英徳社長「友人が人工透析になってしまって、彼に話を聞いたときに、『人工透析の患者にとって一番の課題は食事制限』『昔みたいにまたラーメンが食べたい』と。そういう話を聞いて、何かできることはあるんじゃないかと考えた」

“友人の願い” が商品開発の出発点でした。

ただ、竹下さんが目指したのは、塩を減らす「減塩」ではありませんでした。

竹下社長「彼が食べたかったのは、減塩ラーメンじゃないんですよ。自分の大好きなソウルフードであるラーメンが食べたい。それは『減塩』では成しえない事だったんですよね。減塩してしまうと、その味ではなくなってしまう」

そこで、竹下さんがたどり着いた答えは、実現が難しいとされてきた『塩分の体外排出』でした。

カギは「海藻のぬめり成分」

理想を追い求め、竹下さんは熊本大学へ。共同研究を行い、2年の歳月をかけて生まれたのが『塩分オフセット（置換）技術』です。

カギとなったのは、昆布やワカメなどのぬめり成分に含まれる「アルギン酸」でした。アルギン酸は、塩分を体外に排出するという特性を持った食物繊維です。

トイメディカルは研究を重ね、『機能性アルギン酸』を開発。これを塩分濃度1.3%の味噌汁に加えたところ、塩分濃度計の数値が0.65%になりました。機能性アルギン酸により、約半分の塩分がカットされたのです。

この技術を活かし、ついに商品化に成功したのが「塩分排出サプリメント」です。

腎臓内科など、複数の病院で臨床試験が行われていて…。

竹下社長「非常に良い結果が出ています」

一方、開発のきっかけとなった友人は…。

竹下社長「ラーメンが食べられるようになりました。当然、スープを飲まないとか気を付けながら、でも好きなラーメンを食べて、普通に生活できています。すごく喜んでもらっています」

その後も研究を続け、去年、後がけタイプの調味料が登場しました。塩・しょうゆ・塩コショウと、日常使いできる3種類です。

竹下社長「摂った塩分を打ち消すだけの機能性アルギン酸を入れているので、理論上は塩分ゼロになるように調整しています」

さらに、山形の老舗とコラボしたせんべいなど、様々な商品を開発しています。

友人の願いから生まれた「塩分オフセット技術」。特許も取得し、今年5月には、ヨーロッパ最大級の食品技術展示会「Food 4 Future」で、アジア発となる「フードテック イノベーション アワード」を受賞するなど、いまや世界から注目される技術となりました。

そして10月、サンフランシスコで行われる「スタートアップ ワールドカップ」の日本代表として、世界一を目指します。

竹下社長「塩分オフセット技術は、必ず世界の役に立つ技術だと思っているので、しっかりとそれを世界に伝えていきたいと思っています。優勝目指して、しっかり頑張ってきます」