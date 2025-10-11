¡ÈÃæ·Ñ¤®¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎCS¤Ø
º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ïº£µ¨¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤«¤Ê¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¡ÊÅÄÃæ¡Ë¾Âç¤µ¤ó¤Î200¾¡¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ»´ü·èÀï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤«¤é¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¡È¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÀ¼±ç¡×¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡È¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£