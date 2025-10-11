【全2回（前編／後編）の前編】

“二刀流”を復活させ、9月28日（現地時間）に今シーズンを終えたドジャースの大谷翔平（31）。チームは4年連続の地区優勝を飾り、大谷も最終戦で自己最多となる55号を放った。3年連続4度目となるMVPの期待も高まる中、「驚愕（きょうがく）の1年」を記録とともに振り返る。

【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！ “ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」

大谷は28日のマリナーズ戦に出場。1本塁打を含む5打数3安打で有終の美を飾った。

「リーグトップのシュワバー（フィリーズ）には1本及びませんでしたが、昨シーズンに自身が達成したチーム記録（54本）を更新しました。2年連続50本塁打達成は、アレックス・ロドリゲス以来23年ぶり6人目の快挙となります」（メジャー担当記者）

打者に専念した昨季とは打って変わり、今季は6月16日のパドレス戦で663日ぶりに投手復帰。徐々に投球イニングを延ばし、最終的には1勝1敗、防御率2.87を記録している。

シーズン140得点以上は21世紀で3人目

「“復活元年”となった今季は、31歳となってもまったく衰えを感じさせず、むしろ進化を遂げています」

先の記者はそう前置きし、

「本塁打数に注目が集まりがちですが、今季は1番打者として見事に打線をけん引しました。まず、四死球数が昨季は87個だったところ、今季は112個とキャリアハイを更新。これに伴い、自身で本塁を踏んだ『得点』数もMLBトップの146をマークしています」

シーズン140得点以上を記録した選手は、21世紀で実に3人目だという。『データ・ボール』の著書があるスポーツライターの広尾晃氏も、

「メジャーの野手の平均年齢は27.9歳で、大谷はすでにベテランの域。初球から積極的にスイングをかけるスタイルは、球を見極める姿勢へと移行しつつあり、円熟味が増しています」

大谷自身、9月中旬には、

〈1番を打っている以上、（得点は）打点以上に大事だと思っている〉

と発言している。

「投手に復帰して盗塁は減りましたが、大谷は走塁にも長けているので首尾よくホームへ帰ってこられるのです」（広尾氏）

ジャッジと大谷が突出

出塁率と長打率を合わせて総合的な打撃力を示す数値に「OPS」がある。これが0.9を超える選手は“超一流”とされており、

「今季の大谷は1.014とナ・リーグトップ。1を上回る選手は例年2〜3人しかおらず、今季は他にア・リーグのジャッジ（ヤンキース）だけですが、大谷は3年連続して1.0を超えています」（広尾氏）

チームへの貢献度を示すこれらの数値は、むろん卓越した技術に裏打ちされている。実際に、

「今季の最高打球速度は120マイル（約193キロ）でメジャー3位。上位50本の平均値でも106.1マイル（約171キロ）で4位と、常に強い打球を放っているのが分かります。昨季平均は106.7マイル（約172キロ）と、ここ3年は常にベスト5入りしています」（同）

長打を生みやすい打球速度と角度を組み合わせた「バレルゾーン」は、例えば速度98マイル（約158キロ）で角度26〜30度となる。速度が上がれば角度の範囲も広がり、並の打者なら外野フライとなる打球も、ホームランに化けていく。

「打席のうちバレルゾーンの打球を打った率では、14.1％のジャッジに次ぎ、大谷は13.8％でメジャー2位。14.1％の昨年と遜色ありません。ア・リーグで60本塁打を放ったマリナーズのローリーは11.3％、ナ・リーグ本塁打王のシュワバーも11.7％ですから、ジャッジと大谷が突出しているのが分かります」（同）

復帰後に球速がアップ

打者のみならず、投手としての数字にも目を見張るものがあるという。

「今季は14試合に登板し、打者188人に対して47回を投げました。とりわけ9月は、3試合14.2回を投げて失点、自責点ともゼロに抑えています」

とは、MLBアナリストの友成那智氏。

「どの球種を投げるべきかを試合ごとに試し、その“選定”が8月中に完了したのです。9月以降はフォーシーム、スイーパーに加え、カウントを整えたり打者の目線を外すために投げていたカーブを新たに勝負球として使うようになった。一方、これまで多投してきたスプリットの頻度が減っています。実際に今季、フォーシーム比率は38.6％、スイーパーとスライダーを合わせた34.1％に対し、スプリットはわずか4.7％にとどまっています」（同）

続けて、

「ストレートの今季平均球速は158.3キロ。23年の平均が155.8キロだったので、復帰後に球速がアップしたことになる。リハビリが順調に進められてきた証しでしょう」（同）

球速とともに回転数も向上

前出の広尾氏も、こう言うのだ。

「ストレートで大事なのは球速とともに回転数。これが少ないと打者の手元で遅く見えて打たれやすくなります。一昨年まで大谷は160キロを投げても1分間2200回転程度でしたが、今季は平均で2400台、好調の時は2700に達することもありました。通常、投手の球速と回転数が最も高まるピークは27〜28歳とされていますが、大谷は今季、6月28日に自身メジャー最速の163.7キロをマークし、球も浮き上がってきたのだから驚かされます」

さらには、

「規定投球回に達したナ・リーグ投手で奪三振率のトップは、パドレスのシーズで11.52でしたが、対する大谷は11.87。また奪三振を与四球で割った『SO/BB』という数値でも、ナ・リーグトップはカージナルスのグレイで5.29。大谷は6.89と、こちらも上回っているのです」（同）

メジャー投手の規定回数は162イニング。単純な比較はしづらいとはいえ、来季が楽しみになる数値ではある。

後編【大谷翔平が記録を伸ばせた「科学的な理由」 直接アドバイスもした専門家が明かす カギは「バットの長さ」と「ピッチングフォームの変更」】では、大谷が記録を伸ばすことができた「科学的な理由」について、専門家の分析を紹介する。

「週刊新潮」2025年10月9日号 掲載