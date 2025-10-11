フライパンで味しみウマ！「大根×お肉」の作りおきバリエ

味しみうまい！大根の作りおき

気温が下がり、大根がもっともおいしくなる季節はすぐそこ。1本丸ごと買う機会も増えていきますね。今回は1本丸ごと買ってもおいしく使い切れる、大根とお肉の作りおきおかずをご紹介します。

肉のうまみがしみしみ

加熱した際に肉から出たうまみが大根にしみこんで、しみじみとコク深い味わいに。冷蔵庫で寝かせておくとさらにおいしくなる、肉と大根の作りおきレシピを集めました。

ひき肉と煮物に

鶏肉のこっくり煮

舞茸＆大根のバターポン酢





お肉が入ったボリュームのあるおかずはメインおかずにぴったり。時間のある時にまとめて作っておけるのは、とても便利ですね！休日を使って、大根とお肉の作りおきおかずを作ってみてはいかがでしょうか。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

